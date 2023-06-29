證交所表示，「臺灣指數公司特選ESG高股息報酬指數」係由臺灣指數公司與中華民國企業永續發展協會合作，使用企業社會責任或永續報告書、年報、政府資訊及財務數據等公開資料，設計評鑑模型，產製企業社會責任表現分數，結合財務指標、現金股利、股息殖利率等篩選條件，選取20檔上市公司股票，運用自由流通市值加權所編製，以表彰永續發展良好、股息高之上市公司的含息投資績效表現。

值得一提的是，此檔ETN與110年11月1日掛牌上市的元大ESG高股息N（020029）連結同一檔標的指數，讓有不同配息需求的投資人可以依照個人偏好選擇適合的投資工具。

證交所提醒，ETN是不保本商品，到期時或到期前投資人可領回的金額，可能因市場波動、發行證券商的信用風險等因素而低於原始投資本金。

證交所表示，投資人在買賣ETN前應詳閱公開說明書，充分瞭解ETN特色、投資成本費用及風險，並需簽訂風險預告書。為增進投資大眾對新商品認識，證交所已建置「ETN專區」，方便投資人查詢上市ETN基本資料、新聞及相關法規等資訊。