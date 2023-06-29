桃園市中壢區環中東路為往來平鎮、中壢及內壢的重要道路之一，部分人行道年久失修，引發民眾抱怨，民代盼盡速改善。桃園市養護工程處表示，環中東路人行道長度與範圍大，考量預算及對用路人影響，將分段施作，目前進行第2階段預計9月完成。

市議員謝美英指出，去年曾邀相關單位會勘研議改善年久失修的環中東路人行道，啟動環中東路人行道改善計畫，但因經費問題，去年8月以環中東路、永福路口作為示範路口先改善。今年預算到位，工程步入第2階段，更爭取在「環中音樂季」社區前增設候車亭，讓市民有舒適、安全的候車空間。

謝美英呼籲，在檢討行人地獄議題同時，應更全面盤點問題。

養工處說明，環中東路人行道長度、範圍較大，考量預算及對用路人影響，採分階段施作，工程起自環中東、永福路口，至環中東路、榮安一街雙號側，人行道改善全長320公尺，總經費701萬元，去年11月已先行針對永福路口辦理斜坡道改善完成。

養工處表示，第2階段改善今年啟動，4月起針對環中東路上永福路至榮安一街口改善，預計8月底完成人行道結構，9月中完成地坪噴花作業。第3階段為龍岡路二段至自忠二街的環中東路人行道改善，爭取經費中，永福路至中山東路的環中東路人行道改善，則因涉及私人土地持續協調中。

養工處表示，關於地方盼建置環中音樂季社區候車亭，已邀集交通局、社區等單位會勘，決議由交通局設置於社區超商前並配合調整相關標線。