郭雪芙代言今（29）日Chocola BB記者會，她曾和吳慷仁合作戲劇，吳慷仁昨遭女網友影射男女關係混亂，她說「對吳慷仁的感覺是當時兩人合作的相處感覺，但這件事情是影射事件，我也不方便多說什麼。」而郭源元昨跳出來力挺大牙，她認為社會上不只有這個議題可以關心，但當感覺不舒服就有權利說不，「其實我對事件警覺性比較高，我會試著說出來不喜歡」。

郭雪芙2013年曾和炎亞綸合作《就是要你愛上我》，如今炎亞綸遭耀樂指控，16歲時遭強迫發生性行為，並拍攝私密片遭外流，被問到是否有關心對方？她則回應，「沒有，這也不太好去說什麼」。

郭雪芙靠Chocola BB維持好氣色。（粘耿豪攝）

明天她將過35歲生日，她計畫跟朋友出去玩，「策畫排行程蠻困難，兩天一夜去海邊，約了蠻多人，也有藝人朋友，但不好說，要保護朋友們，還有家人。」至於生日願望，她希望大家可以散發更多的愛跟關心給身旁的人，也希望自己想做的事情都能做到；而愛情上面，「就可遇不可求。」

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