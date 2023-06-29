根據《美麗島電子報》提前曝光的總統大選最新民調，民進黨參選人賴清德30%以上，稍有下降；民眾黨參選人柯文哲未到30%；侯友宜支持率衝到20%以上。針對賴清德民調下滑，媒體人吳子嘉表示，他對賴清德有點抱怨，因賴清德居然不面對MeToo的問題。

中天《新聞千里馬》主持人馬千惠今(29日)問到，賴清德的民調為何下滑？吳子嘉回應表示，他對賴清德有點抱怨，昨天記者問到涉不倫戀的前總統府發言人Kolas Yotaka問題時，賴清德沒有回答。這件事情有點離譜，MeToo基本上是個道德運動，美國也如火般全面性延燒，把美國前總統川普起訴，可見這問題多嚴重。

吳子嘉接著指出，賴清德居然不面對MeToo的問題，MeToo是台灣的道德標準，賴清德不但不應該躲開，除了要面對以外，還要提出呼籲。

吳子嘉點出，賴清德對MeToo只做一件事情，民進黨中央黨部召開「性平教育課程」，要去上課。吳子嘉不禁說，這跟上課有什麼關係，民進黨幹部本身的道德標準有問題，MeToo是全台灣國民道德標準的問題。

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