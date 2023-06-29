針對新北板橋幼兒園餵藥案，新北地檢署今公布36名幼童毛髮採檢結果，全數未檢出「巴比妥類藥物」及「苯二氮平類藥物」，不過民進黨新北市議員張維倩認為，全案仍疑點重重，是否有其他不明的藥物或是未出現於幼兒用藥之藥品施用於幼兒，盼檢方持續釐清案情。

張維倩指出，本案癥結點在於，起初不同的家長看到自家幼童有情緒不穩、易怒等戒斷症狀十分憂心，才帶到醫療院所進行檢驗，也有不同班級的孩子報案時有驗出前述二類藥物反應才進行報案，當時也確實有8位幼童驗出藥物反應才引起社會關注。

以司法偵辦的角度而言，報案家長以「巴比妥類藥物」及「苯二氮平類藥物」藥檢陽性作為證據欲訴求司法尋求真相，檢方自然也是針對告訴之事實優先以此兩類藥物進行質譜儀檢測，並於今日公布科學檢驗的結果為未檢出。

不過張維倩表示，部分家長很想知道為何孩子出現戒斷症狀，甚至不同的孩子不約而同地說出彩虹藥水，甚至連杯子外觀都說得一清二楚，更不能理解為什麼教室內的監視器被拆除。

張維倩強調，雖檢方未檢出「巴比妥類藥物」及「苯二氮平類藥物」，但園所內是否有其他不明的藥物或是未出現於幼兒用藥之藥品，而這些不明藥品是否施用於幼兒等等疑點，也尚待檢方持續釐清案情，期盼市政府及司法單位站在保護幼童安全的立場，協助家長們釐清案情，讓真相早日水落石出。

張維倩認為此案至今仍疑點重重，因此要求市府能有3項作為，包括「與醫療單位共同建立醫檢標準」、「協助幼童及家長找出戒斷症狀之原因」以及「行政救濟之處理」。

張維倩說，此案當時新北市政府依照當時多位幼童的陽性檢驗報告進行撤銷營業許可等裁罰，由於檢驗涉及高度專業，未來應以此案為借鏡研議標準醫檢程序，並以醫檢之結果作為公權力執行的依據，如此才能維持市府行政之公信力。

而找出戒斷原因也是本案最重要的地方，只有了解孩子身上發生了甚麼事情，才有辦法找出解決問題的根本之道；最後，若當時行政處分有欠妥適之處，市府應提供業者行政救濟的處理方式。

張維倩希望社會大眾持續站在孩子的立場來關心，作為孩子的家長，看到孩子這些情緒性的反應是十分痛心的，家長們只希望找到真相，並且共同找到解決問題的原因，期盼社會大眾同理家長的感受，持續給予關心與鼓勵，讓本案還有許多需要釐清的地方，能夠找出真相。