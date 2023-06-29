台南市登革熱疫情嚴重，高市也對與台南密集人口流動的北高雄6大區域築起登革熱防火牆，不過29日高市衛生局宣布，高雄仁武區新增1例登個熱確診患者，為10多歲學生，且有台南東區及仁德區的活動史；而另位疑似個案為橋頭區20多歲女性，同樣有台南仁德區活動史，且並未立即就醫，常於楠梓活動。

衛生局表示，高雄市新增1例確診者為居住仁武區10多歲學生，個案28日開始發燒，紅疹、頭痛、關節痛、嗜睡，至醫院就醫檢驗NS1快篩陽性，今公布PCR陽性第一型，與台南市目前登革熱群聚檢出血清型相同，案曾於22日至25日曾至台南市東區外婆家住宿。

高度疑似者為居住橋頭區20多歲女性，26日出現頭痛、上肢紅疹症狀，28日到診所就診，快篩NS1陽性，疾管署檢驗中。經疫調該名個案發病前曾於21日至23日回台南市仁德區老家（台南市疫情群聚熱點），返回橋頭住家後26日出現疑似症狀未立即就醫，且於楠梓區多處活動。

29日高市衛生局宣布，高雄仁武區新增1例登個熱確診患者，為10多歲學生，且有台南東區及仁德區的活動史；而另位疑似個案為橋頭區20多歲女性，同樣有台南仁德區活動史，且並未立即就醫，常於楠梓活動。（高市衛生局提供／楊舒婷高雄傳真）

高雄市防疫團隊接獲通報，已於29日啟動緊急防治，針對居住地及活動地點周邊半徑100公尺範圍、人潮聚集場所進行強制地毯式孳生源檢查、化學防治噴藥滅蚊及掛蚊燈監測。

衛生局表示，目前登革熱疫情嚴峻，台南市本土登革熱確診病例29日已累積102例、波及7個行政區，且疫情已有向外擴散趨勢；北高雄6行政區防火牆及高風險都會區12區持續針對髒亂空屋空地、菜園、市場攤集場、果菜市場、公園綠地、工地、觀光景點等風險埸域行環境整頓。

此外，高雄市38區均進入警戒，各區衛生所、區公所密集辦理社區衛教工作，籲請各公私場域所有人、管理人、使用人主動積極清除孳生源，經查獲孳生病媒蚊幼蟲，將處以新台幣1200元以上罰鍰。