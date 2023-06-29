男星NONO（陳宣裕）近日身陷性騷擾、性侵疑雲，吹哨人網紅小紅老師也宣布正式提告。今（29）日NONO再被網紅馮語婷公開「色狼相簿」，相簿內更見高清正臉照根本賴不掉；還有多張NONO駕車載受害女的照片，他更疑似擋不住情慾流動，直接在車內伸手摸美腿。

正妹網紅馮語婷今日下午在臉書發長文，替一名受害女揭露NONO色狼行徑，代為發聲講述受害女遭到NONO性侵的那一年，指控已婚的NONO不斷以甜言蜜語哄騙，還會說在外面怕被發現、要忙等話術，把女生帶到汽車旅館，女生拒絕依然直接硬上，受害女就被這種手法性侵兩次。

而受害女也公開她深鎖八年的相簿，提到自己這八年從女孩變女人，直到最近才有勇氣打開，「打開那本寫著色狼陳宣裕的相簿」；相簿中有多張NONO駕車的樣子，還有他疑似擋不住情慾流動，直接伸手撫摸在副駕駛座的受害女大腿；另外相簿中也有NONO高清正臉，被網友認為是鐵證賴不掉了。

另外相簿內還有受害女與NONO對話記錄，她2次被NONO性侵得逞，最後卻遭到NONO封鎖聯絡方式，女方才知道他的甜言蜜語都是為性侵鋪陳；廣大網友看完馮語婷的文章和照片再度掀起熱議，「太勁爆了吧」、「有這些照片怎麼賴」。

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