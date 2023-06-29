解封後，全球觀光熱潮興起，不只台灣人愛去韓國玩，韓國人也喜歡到台灣旅遊。台灣自開放邊境後，今年第1季，韓國旅客來台旅遊人次為14.8萬人次，是排名第1的客源國，上半年也突破30萬人次，是台灣觀光很重要的市場。交通部觀光局邀請紅遍全球的韓國夯劇「魷魚遊戲」中的臥底警察、有「韓版許光漢」之稱的演員魏嘏雋擔任台灣觀光代言人，希望藉由他的高人氣，今年來台的韓國人可衝到破85萬人次。

交通部觀光局林信任副局長(左)正式任命魏嘏雋(右)成為韓國市場台灣觀光代言人。（陳韻萍攝）

「韓版許光漢」魏嘏雋受台灣觀光局之邀，擔任台灣觀光代言人，今(29)日舉辦媒體見面會。魏嘏雋初訪台灣，逗留4天3夜進行拍攝，對花蓮太魯閣和新北野柳鬼斧神工的美景印象深刻，直言自己不只入鏡被拍，還用手機拍了超多張美照，只可惜照片仍無法完美呈現太魯閣渾然天成的美景。

魏嘏雋和超Q萌的台灣觀光局「喔熊組長」相見歡，兩者互動超有愛。（陳韻萍攝）

今天的記者會現場，魏嘏雋和台灣觀光局「喔熊組長」猜拳互動，連贏兩拳的他品嚐了小籠湯包和鹽酥雞等台灣道地美食，直呼好吃。最後一拳猜輸了，挑戰喝台灣人都怕的苦茶，他喝第一口還說苦茶甜甜的，現場媒體起疑，他挑戰再喝一口，直言不苦，媒體以為他「很能吃苦」，他才調皮直喊苦茶真的好苦，展現男神幽默一面。

魏嘏雋和台灣觀光局「喔熊組長」猜拳互動，猜輸了挑戰喝苦茶。（陳韻萍攝）

魏嘏雋開心分享台灣是世界知名的觀光景點，身邊有不少親友來過台灣，他也很希望有機會來玩，感謝觀光局邀請，一圓他來台旅遊的夢想。來過台灣的朋友紛紛跟他推薦芒果、甜點、葛瑪蘭威士忌很有名，他遺憾透露因為停留時間有限，未能如願吃到台灣聞名國際的芒果冰。他表示：「《魷魚遊戲2》即將開拍，之後一年的時間都要忙於拍戲，很希望之後有機會再訪台灣。如果有機會，自願當導遊，想揪團帶『魷魚遊戲』的演員暢遊台灣，一定會帶他們品嚐一點都不甜卻對身體很好的苦茶。」他不忘再次對稍早「被苦到」的苦茶展現綜藝感的發言，惹得現場媒體一陣笑。

至於被封為「韓國許光漢」，他表示自己在韓國有聽過這樣的稱呼，希望有機會可以見到許光漢本人，期待日後有機會合作。自己身為演員，對台灣電影、戲劇產業有興趣，也看過台劇《想見你》、電影《不能說的祕密》、《我的少女時代》，從影視作品中深覺台灣是美麗又感性的國家，實際來台後，親自認證台灣真的是個美麗又感性的國家，他會善盡代言人之責，認真宣傳台灣觀光。

觀光局特別訂製葛瑪蘭單一麥芽威士忌，並於瓶身雷射雕刻魏嘏雋肖像及台灣新舊文化代表作為禮物贈予魏嘏雋。（陳韻萍攝）

交通部觀光局林信任副局長表示根據研究，疫情改變了韓國人的旅遊習慣，疫後韓國人出國玩偏向短程國家，更期待出國玩可以獲致最大的CP值；而韓國人來台旅遊，向來以女性為主，疫後年輕女性出遊意願更高。會邀請魏嘏雋爲最新台灣觀光代言人，除了因為他的帥警魅力和迷人笑容圈粉無數，也符合台灣想要主打韓國年輕女性旅客的客群目標，加上看好「魷魚遊戲2」明年播映的全球吸粉效應，相信透過魏嘏雋的代言推波助瀾，將能成功助攻韓國旅客來台人次達85萬人的目標。