解封後，全球觀光熱潮興起，不只台灣人愛去韓國玩，韓國人也喜歡到台灣旅遊。台灣自開放邊境後，今年第1季，韓國旅客來台旅遊人次為14.8萬人次，是排名第1的客源國，上半年也突破30萬人次，是台灣觀光很重要的市場。交通部觀光局邀請紅遍全球的韓國夯劇「魷魚遊戲」中的臥底警察、有「韓版許光漢」之稱的演員魏嘏雋擔任台灣觀光代言人，希望藉由他的高人氣，今年來台的韓國人可衝到破85萬人次。
「韓版許光漢」魏嘏雋受台灣觀光局之邀，擔任台灣觀光代言人，今(29)日舉辦媒體見面會。魏嘏雋初訪台灣，逗留4天3夜進行拍攝，對花蓮太魯閣和新北野柳鬼斧神工的美景印象深刻，直言自己不只入鏡被拍，還用手機拍了超多張美照，只可惜照片仍無法完美呈現太魯閣渾然天成的美景。
今天的記者會現場，魏嘏雋和台灣觀光局「喔熊組長」猜拳互動，連贏兩拳的他品嚐了小籠湯包和鹽酥雞等台灣道地美食，直呼好吃。最後一拳猜輸了，挑戰喝台灣人都怕的苦茶，他喝第一口還說苦茶甜甜的，現場媒體起疑，他挑戰再喝一口，直言不苦，媒體以為他「很能吃苦」，他才調皮直喊苦茶真的好苦，展現男神幽默一面。
魏嘏雋開心分享台灣是世界知名的觀光景點，身邊有不少親友來過台灣，他也很希望有機會來玩，感謝觀光局邀請，一圓他來台旅遊的夢想。來過台灣的朋友紛紛跟他推薦芒果、甜點、葛瑪蘭威士忌很有名，他遺憾透露因為停留時間有限，未能如願吃到台灣聞名國際的芒果冰。他表示：「《魷魚遊戲2》即將開拍，之後一年的時間都要忙於拍戲，很希望之後有機會再訪台灣。如果有機會，自願當導遊，想揪團帶『魷魚遊戲』的演員暢遊台灣，一定會帶他們品嚐一點都不甜卻對身體很好的苦茶。」他不忘再次對稍早「被苦到」的苦茶展現綜藝感的發言，惹得現場媒體一陣笑。
至於被封為「韓國許光漢」，他表示自己在韓國有聽過這樣的稱呼，希望有機會可以見到許光漢本人，期待日後有機會合作。自己身為演員，對台灣電影、戲劇產業有興趣，也看過台劇《想見你》、電影《不能說的祕密》、《我的少女時代》，從影視作品中深覺台灣是美麗又感性的國家，實際來台後，親自認證台灣真的是個美麗又感性的國家，他會善盡代言人之責，認真宣傳台灣觀光。
交通部觀光局林信任副局長表示根據研究，疫情改變了韓國人的旅遊習慣，疫後韓國人出國玩偏向短程國家，更期待出國玩可以獲致最大的CP值；而韓國人來台旅遊，向來以女性為主，疫後年輕女性出遊意願更高。會邀請魏嘏雋爲最新台灣觀光代言人，除了因為他的帥警魅力和迷人笑容圈粉無數，也符合台灣想要主打韓國年輕女性旅客的客群目標，加上看好「魷魚遊戲2」明年播映的全球吸粉效應，相信透過魏嘏雋的代言推波助瀾，將能成功助攻韓國旅客來台人次達85萬人的目標。
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