台北市警局28日發布59名中階警官人事案，其中今年警察節甫獲全國模範警察的北市刑大警務員李年立，獲派升松山警分局民有派出所長。今年34歲的他，基層出身，從警第一站就在松山分局，今年以偵破多起組織、槍砲案件的刑事功績，名列全國28名模範警察之一，闊別快10年將回到松山擔任所長，他強調將持續專注警察治安、交通與為民服務工作。

甫獲派北市警松山分局民有所所長的李年立（右三），警察節剛得到全國模範警察，由蔡英文總統（中）頒獎。（警政署提供／胡欣男台北傳真）

李年立警專26期畢業， 第一個分發的單位是松山分局三民派出所，雖然是制服員警，但他經常參與偵辦刑案，對刑事工作產生濃厚興趣，2015年考上警大，之後在基隆市刑警大隊歷練，近年回到台北市警局，在內湖分局刑事分隊長期間，偵破多起改造槍械兵工廠、組織犯罪案件。

其中，2021年9月，他主辦一起槍砲案件，查出因槍砲、毒品案件遭通緝的風飛沙吳姓幫派分子，在新竹市擁槍自重，甚至對外販賣槍枝，遂成立專案小組積極偵辦蒐證。

他帶隊至吳位於新竹香山區的租屋處埋伏，將吳嫌逮捕到案，發現其住處是槍枝改造工廠，起獲仿克拉克19改造手槍、仿土耳其改造手槍等5把、霰彈槍1把、各式子彈21顆及砂輪機、電鑽等改造工具及安非他命等證物，並赫然發現其中1把改造手槍的握把疑似3D列印而成。

他回憶，當天他壓制犯嫌時，對方身上背了2把槍都上膛，扭打過程中，子彈還不斷掉落地面，非常驚險，所幸在員警合力下，一費一槍一彈，將嫌犯逮捕上銬，該案去年已判決確定。此外，他還偵破過天道盟濟公會、太陽聯盟內湖分會等幫派組織犯罪。