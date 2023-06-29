近期「#Me Too」風波延燒至台灣演藝圈，其中，男星NONO近日遭多位女性指控性騷及性侵，網紅馮語婷今(29)日加碼爆料，在社群上曝光以甜言蜜語哄騙女性後，向老婆朱海君謊稱出差辦公，實際上卻和女生「約會開房間」。此外，她也一併附上多則與NONO的對話紀錄，並公開「色狼 陳宣裕」的相簿。

馮語婷在臉書爆料，內容提及NONO結婚後仍不改獸性，對某位女子不斷追求與各種糾纏，用盡各種甜言蜜語拐騙。並且他向老婆朱海君謊稱出差、錄節目，實際上卻是約女生出去約會及開房間，女方拒絕後依然「硬上」，以這種手法得逞兩次，「所有的甜言蜜語都是在鋪陳性侵。」

此外，馮語婷在文中也一併附上NONO與某女子的相關對話截圖，從畫面中可見到NONO的暱稱是「NO NO陽光男孩」，而女方與他的對話中，多次與NONO強調他「是別人的老公」，可知對話的時間點為NONO婚後，且NONO也明知女方清楚他是「有婦之夫」。

然而，在其他張截圖畫面中，NONO仍舊寫下：「不管，我要當你的男人」、「不對的時間遇到對的人，也可以好好珍惜」等字句，看似要跨越「夫妻」間的道德限制，不顧老婆朱海君的感受，繼續與女方「示愛」。此外，對話中也出現諸如「我很想你」、「你是我的」、「小寶貝」等，用字遣詞看似在與對話者「調情」。

此外，馮語婷也於文末補充：「以上說的都是有憑有據，如有不實歡迎請律師提告求償。」並向NONO喊話，希望他出面給女方們一個道歉。

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