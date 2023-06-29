微風女神郭源元昨（28）日跳出來指控陳建州性騷擾，不僅讓她喝威士忌，還將她從某房間的床上抓抱起來拋到另一間房的床上。不過今日范瑋琪發文宣稱「我家只有一張床」、陳建州滴酒不沾，瞬間讓全網炸鍋。作家莎莉夫人也覺得納悶，當年黑范夫妻住在大坪數的房子，且有生孩子的計畫，「家裡卻只有一張床？」直說范范「還在裝」。

范瑋琪今日發布聲明，細數她懷孕期間參與的種種聚會，強調陳建州全程陪伴，且有去過「黑范」舊家的親友都知道，「我家只有一張床，沒有所謂的另一張床」，陳建州更是滴酒不沾，直說「我深深相信丈夫是正直的人，身正不怕影子斜」。

這則聲明一出，隨即有人翻出過去陳建州飲酒的畫面，一系列照片引發熱烈討論。還有人找出過去藝人Makiyo在節目上的爆料，指稱陳建州喝醉時放很開、會亂親人，「誰都親欸」。但今日晚間Makiyo火速發文，聲稱「有一個報導是錯誤的！黑人陳建州他是滴酒不沾的，喝酒的都是姐妹在喝」，強調和陳建州認識多年以來，都沒有看過他喝酒。

范瑋琪聲明指出，她懷孕期間的外出行程都有黑人陪伴，且舊家只有一張床、黑人滴酒不沾。（圖／翻攝范瑋琪IG）

資深媒體人、作家莎莉夫人今日在臉書粉專《莎莉夫人的工作生活札記》發出范瑋琪和Makiyo的說法，好奇網友會選擇相信誰，同時她也忍不住開酸，「一個連自己學歷都交待不清的人，現在想澄清什麼？」莎莉夫人納悶，當年黑范夫妻住在大坪數的房子，且有生孩子的計畫，但「家裡卻只有一張床？」

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，「身正影子也會斜好嗎，光的角度啊，賣鬧」、「整篇看完只覺得范范很ㄎㄧㄤ」、「范小姐每次發言都在提油救火」、「普通人家裡都不只一張床了，她家裡會只有一張床？在講什麼國際笑話」、「對，不會沾一滴，都是採罐的」、「我們小坪數家裡都不只一張床了」。而莎莉夫人也回應網友，「怎麼可以糾正哈佛畢業的范范姊」、「不是很ㄎㄧㄤ，是還在裝」。

網友認為范范的聲明「很ㄎㄧㄤ」，莎莉夫人反倒認為是「還在裝」。（圖／FB《莎莉夫人的工作生活札記》）

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