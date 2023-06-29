政府逐步推行限塑政策，中友百貨響應環保今年夏天推出2款方便攜帶且大容量的「美好生活-收納環保袋」，消費者購物時使用它且不索取中友百貨紙袋還有獎勵，且這2款環保袋還是以知名藝術家作品進行設計，時尚感十足。

中友百貨企畫處經理簡聰政表示：「中友百貨也要改變百貨公司顧客不索取購物紙袋的習慣，從柔性鼓勵著手，避免造成顧客不便感。2款「美好生活-收納環保袋」分別邀請國內知名膠彩藝術家郭羲以及街頭創作藝術家陳文修提供精彩作品進行設計，採用聚酯纖維材質，重量僅65g，收納時可捲成春捲大小，放置在個人背包內輕巧又不占空間，展開時尺寸高50×寬40cm，完全足夠承裝當天購買的物品，非常方便。

中友百貨響應環保今年夏天推出2款方便攜帶且大容量的「美好生活-收納環保袋」。（中友百貨提供／馮惠宜台中傳真）

「美好生活-收納環保袋」從6月29日起推出，消費者可從4種管道取得：1.持中友APP會員行動條碼或中友家族卡，當日消費單筆滿999元以上即可兌換。2.扣家族點數100點可兌換。3.消費者可至各樓層中央收銀台購買，獨家價100元。4.7月當月壽星當日於館內單筆消費滿1500元，即贈乙組。

值得一提的是，郭羲目前正在中友時尚藝廊展出「觀物生輝-郭羲膠彩‧水墨創作展」，展出日期至8月14日止，「美好生活-收納環保袋」其中一款便是採用郭羲的作品「日昇」為設計畫面；另一款則採用街頭創作藝術家-陳文修日前在中友1F廣場現場創作的義賣畫作為設計畫面，這幅作品當初由中友百貨認購，款項則全數捐贈給南投縣「麻煩小天使」協會，現在使用義賣作品作為設計圖案，由中友百貨帶頭邀請消費者身體力行做環保，極具意義。