台北市文山區1名54歲張姓女子，今年1月至5月把住家附近的超商當成自家倉庫，有缺就去拿，共犯案5次，最後因為一個便當事跡敗露，但她仍矢口否認，就算警方拿出監視畫面她仍辯稱是忘了結帳，警方訊後將她依竊盜罪嫌移送偵辦。

警方表示，文山二分局景美派出所今年1月起接連獲報轄內便利商店多筆商品遭竊，經調閱監視器，發現一名中年婦女將超商當作自家倉庫，拿取架上食品及日用品，結帳時僅出示低價商品後，大搖大擺走出店外。

警方調查，張嫌自1月起共計5次，接連光顧她住家附近的2間便利商店，犯罪手法多是趁尖峰時段店員忙碌之際，神色自若地以超商廣告紙做掩護，將各式食品及日用品包括零食、沙拉油、雞蛋、泡麵、三明治、電池、沐浴乳…全數裝進自備的大型購物袋，僅結帳小額商品後，就將滿載的「戰利品」帶回家，前後共計得手商品價值約8000餘元。警方調閱監視器畫面掌握竊嫌穿著及步態特徵，遂將張嫌查緝到案，詢後將張嫌依竊盜罪嫌移送偵辦。

文山第二分局分局長陳瑞基呼籲，商店因物品眾多，且商品擺設易有視覺死角，應裝設警報器、監視錄影等防盜措施，以杜絕竊嫌覬覦；而消費者無論於任何商店購物時，皆應誠實付款，勿心存僥倖，法網恢恢，疏而不漏，一旦以身試法，警方必依法嚴辦。