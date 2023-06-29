林佑星今（29）日帶著老婆小妏及女兒小花一起搶先參觀日本超人氣「光影魔法美術館」。談起老婆肚裡的三寶，他笑說還好是女生，因為現在陪兒子打籃球不到2小時就累了，也很擔心女兒會在他拍攝八點檔期間報到，「小花出生的時候我剛好11點有個通告在附近，所以早上就開始對她說你快點出來哦，再不出來我看不到你出來哦，她就10點多就出來了，所以這次也希望可以親眼看到女兒出生」。

林佑星已進8點檔劇組，現在只能抽空帶小孩出去玩，目前六月底會規劃最後一次露營，「因為老婆小妏10月就要生了，想說就不要去野外，等一下在野外出生怎麼辦」。

林佑星帶女兒到參觀展覽玩得不亦樂乎。（寬宏藝術提供）

日本藝術家「本多 大和(HONDA YAMATO)」在這次展示了3件藝術作品，只要將手放在牆面上，就會像萬花筒一樣變出神奇形狀花朵的《綻放於指尖》、和尖頭的小夥伴們一起玩耍的《光之小夥伴》及能夠享受同時進行手部動作和合奏的《光之奏鳴曲》，每項作品都受到大家滿滿的好評，今天也特別代表日本藝術家們出席記者會，開心表示這次是第一次到台灣展出，能夠在台灣展出作品真的非常感動，也希望大家都能玩得開心。

「光影魔法美術館」6月30日至9月3日在士林科教館盛大展出，購票請洽寬宏售票。