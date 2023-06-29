一支在推特上瘋傳的影片吸引了許多網友觀看，彷彿是社會中每一個人的縮影，畫面在碧藍的海洋之中，一隻海龜找了一個寧靜的地方，彷彿上了一整天班回到了家。牠的眼睛閉合著「雙腳抱胸」嘴巴輕輕張開，隨之打了一個深沉的哈欠，帶著一種疲憊，彷彿牠一整天經歷夠多了，現在終於可以暫時放下繁忙的生活，享受屬於自己的片刻寧靜，

Me after a long day.. 😂 pic.twitter.com/1N1yjLGkDP — Buitengebieden (@buitengebieden) June 21, 2023

因為實在太引起網友們共鳴了，所以幾乎沒有什麼長篇大論，整串推文只看到網友紛紛表示：「這我」、「我也是」、「對」、「就是這樣」或者「我每天都這樣」牠的眼睛在哈欠後慢慢睜開，表情顯得放鬆而滿足，瞳孔中仍閃現出一抹晶亮的光芒。

根據烏龜專門網站tortandturt.com的科普文章，烏龜和海龜都會在水裡做出打哈欠的動作，但跟陸地上的動物不一樣，他們這樣並不能吸取到更多氧氣，相反的，他們在釋放氧氣，好讓自己的身體能在水中停留更長的時間。有時候龜類會張大嘴巴來喝水，人們常常將其誤解為打哈欠。所以，如果龜類在水中偶爾打哈欠，這是很正常的事情。