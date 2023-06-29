能源公司在台南市柳營區設置儲能場，遭到附近住戶反彈，今年4月舉辦說明會時，市府、台電都稱依法接受申請，業者表示一定配合相關規範，不會起火更沒汙染，但居民仍不接受，29日下午近百位鄉親頭綁布條抗議，國民黨市議員蔡育輝也到場聲援，呼籲中央應儘速修法，將儲能場設置地點將現行距離住家30公尺，提高到1公里以上，保障市民生命安全。

匯泉、泓德能源公司申請在台糖副產工廠對面，分別設置2公頃、3公頃的儲能場，雖然業者選址在都市計畫乙種工業區的台糖土地，卻因鄰近住家與簡易法庭、加油站、台糖副產，引發居民強烈抗議，昨日近百位鄉親高掛「反對設立儲能電廠」抗議白布條，並高喊「選址不當」、「異地選址」、「柳營不要毒瘤」等口號。

柳營儲能場因民意反彈，目前暫停施工，業者用黑布圍起來。（張毓翎攝）

「不要讓我們生活在恐懼中！」居民說，國外曾發生儲能場起火爆炸的意外，現在有2座儲能場要蓋在住家附近，擔心萬一不幸發生什麼事故，波及到他們的家園，誰能負責？居民強調，他們訴求只有「異地選址」，就算業者再開說明會，一樣反對到底，直到業者遷往他處

蔡育輝無奈地表示，這2個案場已獲中央核准興建，因為許多鄉親陳情、反對，市府以「居民反對」為由，要求業者暫時停工；市府正規畫制定「儲能系統審查要點」，但尚未完成，他會建議市府明定儲能系統審查要點時應距離住家1公里以上。

台南市政府經發局表示，會請業者繼續與鄉親溝通，另蔡議員的意見也會納入考量。