波音第一架預產型T-7A教練機，終於在上周試飛成功。預產型是「工程和製造開發」(EMD)的一部分，用於測試和設計驗證。只要後續測試順利，就有機會再到下一階段的「正式量產型」，這對於波音來說是相當重要的，該公司近年的幾款飛機設計都出現進度落後與缺陷不斷的麻煩，生產延遲使他們很難獲利。

戰區(The Drive-The Warzone)報導，擔任試飛的預產型T-7，其編號為 21-7002，先前就擔任滑行測試。它從密蘇里州聖路易市的斯蘭伯特國際機場起飛，完成飛行後，轉場到加州愛德華空軍基地，後續將進一步測試。

Tails of red fly overhead❗️



The first T-7A #RedHawk soared through the sky completing its first flight with the @USAirForce. A U.S. Air Force pilot tested the red-tailed jet and demonstrated the power and agility of the advanced trainer. pic.twitter.com/PTcse79HWJ — Boeing Defense (@BoeingDefense) June 28, 2023

T-7A紅鷹教練是為了替代老化的T-38「鷹爪」(Talon)氣教練機，這些教練機最早在1960年代初期服役，如今飛行超過60年，操作和維護都變得越來越困難。

事實上，T-7A應該在2年前就開始量產，現在應該具備初始任務能力，考慮到紅鷹目前的進度如此落後，能在這星期達到預產型試飛，就顯得尤其重要。

2018 年，美國空軍選擇了波音與瑞典薩博(Saab)合作的T-X教練機，也就是現在被稱為 T-7A 的機型。這是頗為冒險的選擇，因為其他2個競爭對手，比如洛克希德-韓國宇航的FA-50，以及雷神-李奧納多的T-100教練機，都是已經量產一陣的現成教練機，唯獨波音-薩博的教練機是全新的設計，在紙面性能上，它也確實表現最好。

原本波音公司多次保證，利用新一代技術，包括數位建模、數位模擬風洞，與3D金屬列印製作，但是事與願違，T-7A在原型機階段之後，就持續冒出不少沒預料到的問題，原本企圖2年內量產的計劃是完全落空了，目前已將預產型原型機推遲到2025年12月，正式量產與服役的時間不可能早於2027年。

造成這些延誤的因素有很多，目前最大的問題是T-7A的飛行員安全系統，也就是彈射座椅和緊急逃生設備存在問題。對於某些體型較小的飛行員，特別是體女性飛行員來說，彈射的安全性不高，可能會弄傷脖頸，雖然屬於小概率事件，但是美國空軍對飛機的安全性是非常嚴重的，改善此問題需要大量且昂貴的重新設計工作。

另一方面，今年 5 月，美國國會問責辦公室 (GAO) 發布了一份檢討報告，稱T-7A的飛行操作軟體仍然不成熟，這使得地面模擬器的研發工作也不得不推遲。

美國空軍部長弗肯德爾 (Frank Kendall) 今年5月份表示，顯然數位建模與電腦摸擬的效果，在總體上被誇大美化了。「數位化不是魔法，不能全盤取代實際工作」。

波音公司與美國空軍簽訂T-7A的固定價格合約，這意思是波音不能因為工作延誤、成本增加而調高單位，迄今為止，波音在T-7A身上就出現11億美元的損失。

但美國空軍更因為T-7A 的延誤，導致T-38無法按計畫除役，老化的機體與J85 發動機已不堪使用，維護時間加長，重大事故（包括多起致命事故）也顯著增加。