來自日本新都會型水生公園Xpark，延續先前廣受好評的涼夏祭，今年暑假首次與日本東北宮城縣仙台市聯名，合推「向星空許願～Xpark銀河七夕祭」活動，將仙台擁400年歷史的「七夕祭」，在台灣原汁原味呈現，特別展示只在仙台七夕祭典才看得到如彩色水母般在天空飄揚的大型吹流，還能體驗「向星空許願DIY」祈願遇見幸福，帶大家走進日本仙台七夕光景。

Xpark邀請日本女藝人阿部瑪利亞化身浪漫織女星，為七夕活動宣傳。（蔡明亘攝）

Xpark邀請日本女藝人阿部瑪利亞化身浪漫織女星，分享日本七夕時節周邊朋友們會和喜歡的人一起去神社參與七夕祭、一起去看夏日祭典、或是去水族館約會。

Xpark表示，現在台灣朋友也能就近輕鬆感受日本七夕氛圍，有夢幻水母缸與可愛企鵝、海獅等多樣生物互動，加上特別的仙台七夕祭活動抵台，大推有情人們一起漫遊水族館體驗浪漫銀河七夕祭，也別忘了將彼此願望與心意寫在特製短冊掛在竹枝上，體驗道地日本七夕百年傳統。

Xpark最神秘的「與眾同樂＆Animal Ground」區將於7月1日起全面更新，以運動會為主題的互動展示「Xrun!」登場，邀顧客和飼育員一起動起來，從飼育員與動物互動間發現動物特別之處，除能近距離觀察生物外，並藉生態解說引發興趣進而學習關於生物的知識，這次更新除了內容更多元豐富，也增添與顧客的互動體驗，無須額外購票就可進入場域與海陸空不同物種來場前所未見的運動會，感受生物獨特魅力。

Xpark特別將仙台當地七夕祭典才看得到長達2.5公尺的「大型吹流」空運來台，擺設於現場如彩色水母般在天空飄揚。（蔡明亘攝）

仙台七夕祭是日本仙台市每年夏季舉辦的盛大活動，在七夕祭期間到處都會懸掛各式各樣紙藝裝飾品，把街道點綴得美麗又繽紛。今年Xpark與仙台市政府「仙台七夕祭典」聯名合作，特別將仙台當地七夕祭典才看得到長達2.5公尺的「大型吹流」空運來台，擺設於現場如彩色水母般在天空飄揚，同時還有由竹子及燈籠打造出的「竹燈星空隧道」，美照拍不完，並藉由現場解說牌了解台日對七夕文化的異同之處及仙台市的介紹，體驗原汁原味的日本七夕。

Xpark提到，在日本七夕時節，人們會在色彩鮮艷的小紙卡上寫下心願，這些小紙卡被稱為「短冊」，懸掛在竹枝上。此傳統已流傳百年，願望也從原本的趨吉避凶祈求豐收等變得多元，短冊顏色也大有學問，根據陰陽五行有5種顏色，分別對應不同類型願望。Xpark今年也推出海豹及銀鱗鯧造型短冊，要大家許下自己的秘密心願，更加碼推出專門祈願愛情的海天使造型短冊，傳說遇見海天使的情人，將會擁有永恆浪漫的愛情，請各位務必試試看。

在Xpark祭典攤位中，可進行融合虛實的「撈金魚」體驗，與高人氣《王牌釣手-歡釣水族館》遊戲聯名，憑消費滿額的發票即可遊玩體驗，體驗結束後可獲得《王牌釣手-歡釣水族館》鯊次郎貼紙，只送不賣，送完為止。

Xpark也以日本七夕為主題推出期間限定MENU，4種可愛又浪漫的餐點包括彥星七夕漂浮飲、織姬七夕漂浮飲、星願美味派、南極星夜慕斯、Xpark限定點心麵禮盒等，邀民眾來Xpark漫步絢爛星光，沉浸於華麗水族館的夏日魅力。