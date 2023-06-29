其中，5G題材在這波行情中，本益比回升尚不到歷史高點的一半，加上國際機構預估2023年開始全球4G設備市占率開始下滑，5G逐步取而代之，建議投資人可把握布局機會，掌握科技成長議題。

根據GSM協會最新全球行動通訊經濟報告指出，2023年起全球4G設備市佔率將跟隨2G、3G的生命週期，逐漸進入高速下滑期；全球5G手機則將從2022年的逾200款，在2023年大幅成長至逾700款，設備市佔率將在2028年與4G黃金交叉。

今年以來AI主題帶動美股漲勢，並由大型龍頭股領漲，至6月20日FANG指數本益比為51.2倍，直逼歷史最高的54倍，而全球5G指數本益比16倍，僅為歷史最高34倍的一半不到，顯示身為與AI並列兩大明確科技趨勢的5G，資金尚未全面湧進推升價格。

元大全球5G ETF（00876）第一大成分股應用材料，經營層表示，HPC/AI/車用/工業用/新能源相關市場需求強勁，樂觀預期由科技轉型帶動，主要廠商對於先進製程的戰略性投資仍持續，未來半導體設備支出成長是半導體產業主要成長動能，應用材料將可持續受惠。

而元大全球AI ETF（00762）搭上最強科技題材，今年以來強漲46.5％，其追蹤的STOXX全球人工智慧指數因應人工智慧產業高速發展，在原本的「AI應用」、「運算晶片」及「大數據」三大核心產業外，加上「雲端運算」，指數成分股增加至50檔，新納入人工智慧領導廠商OpenAI主要投資者微軟、與輝達AI業務合作的甲骨、行動通訊主流ARM架構伺服器處理器最大供應商Marvell。

法人表示，一般投資人可能看好AI發展，但較難掌握個股營運及未來展望，因此透過ETF「選市不選股」分散投資，是很適合參與AI產業未來潛力的投資方式。

5G題材更多元從智慧裝置、自駕車到元宇宙等應用都仰賴5G技術，整體而言5G、AI產業的成長是全球俱進，投資時適合以全球思維出發。