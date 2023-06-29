台灣最富里出爐！財政部今日公布《110年度綜合所得稅申報初步核定統計專冊》，新竹市東區關新里平均數374.7萬元、中位數292.8萬元奪冠；台北市士林區永福里平均數296.3萬居次。

新竹縣竹北市中興里平均數293.1萬居於第3、新竹縣竹北市鹿場里282.1萬元第4名、竹北市東平里281.4萬擠入前5名。

新竹市連續4年平均數152萬元蟬聯冠軍，新竹縣139.5萬則首度超越台北市133.2萬。

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