《第一次遇見花香的那刻》在第57屆金鐘獎勇奪迷你劇集（電視電影）類最佳女主角、最佳女配角等三項大獎後，第2季歷經半年籌備已開拍。兩位女主角除了橫掃國際影展外，都是第一次獲頒電視金鐘獎，飾演續作同角色倍感壓力。

李易、林辰唏與洪君瀚（中）第二季再次飾演一家人。（GagaOOLala提供）

林辰唏開心透露得知第二季將開拍心情很愉快，但是劇本與角色很不輕鬆，希望能帶給觀眾新穎的內容和創作。程予希則非常開心可以延續這個故事，「在前期也跟導演與仔仔討論了劇本，讓角色更立體，也讓故事更豐富，期待能用新的樣貌讓觀眾看到更不一樣的亭亭，也希望花粉們會能夠繼續支持我們。」

路嘉欣（左）與趙逸嵐再搭演妻妻。（GagaOOLala提供）

第二季卡司陣容堅強，除了金鐘雙美之外，也將邀請曾在《酷蓋爸爸》中以妻妻角色現身的路嘉欣、趙逸嵐二搭聯袂放閃，兩人從男同志影集《酷蓋爸爸》跨足女同志影集，成為首組橫跨GagaOOLala原創BL與GL的演員，兩位也歡喜出席開鏡儀式，祈求第二季拍攝順利平安。零負評女神林依晨師妹李可晴也從多位能演能唱的演員中雀屏中選，飾演備受期待的新銳歌⼿，在戲中有吃重的演出。本季預計八月殺青，並於2024年春天在全球最大同志影音平台GagaOOLala上架播出。