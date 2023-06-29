由世界知名導演克里斯多夫諾蘭自編自導的《奧本海默》即將於7月21日推出，這是一部用IMAX攝影機拍攝的史詩鉅片，觀眾將看到一個謎一般的男人是如何陷入一個自相矛盾的困境，他為了拯救這個世界，必須先毀滅它。

《奧本海默》敘述一個最宏偉的故事，這部電影嘗試帶你體會奧本海默的經驗，而身兼導演、編劇、製片的克里斯多夫諾蘭認為，只有IMAX能夠讓人完全進入他的內心世界，其他規格都做不到。霍伊特范霍伊特瑪／攝影指導表示，IMAX是非常巨大的放映規格，專門呈現壯麗的風景和畫面，但也很好奇是否能夠呈現親密戲份，因為人臉就像是一幅風景具有很多複雜層面和深度，究竟該如何讓IMAX攝影機貼近人臉？又該如何在這種巨大規格呈現細膩畫面？

麥特戴蒙飾演萊斯利格羅夫斯說：「我不覺得諾蘭會跟別人一樣，用同樣的方法拍攝一部電影，他算是發明了用IMAX規格拍攝電影，所以每次和他合作都是最先進的創新技術拍片。」

執行製片湯瑪斯哈斯利普談到，導演克里斯每拍一部新片都會超越電影疆界和運用創新技術，這部電影的劇本中一個極其重要的元素，就是交叉呈現彩色和黑白畫面。那該怎麼拍攝這部電影？因為65釐米黑白膠卷並不存在，所以就必須運用先進技術自行製造，真的就是自己製造拍攝這部電影的黑白膠卷，並且將巨大規格的黑白膠卷投射在巨大的IMAX銀幕，出來的效果真的是一種既神奇又啟發人心的觀影經驗。

小勞勃道尼於電影《奧本海默》中飾演路易斯史特勞斯。（UIP提供）

小勞勃道尼飾演路易斯史特勞斯說：「我坐在一輛帕卡德古董車後座，腿上放著IMAX攝影機，試著拍攝坐車的片段，我覺得自己又回到創新的電影學院，因為你知道當IMAX鏡頭這麼貼近你時，你真的會被嚇到。」製片艾瑪湯瑪斯提到，雖然曾使用IMAX拍過其他部電影，但是看到這種不同的膠卷投射在大銀幕上，真的會令人忍不住倒抽一口氣，彷彿有身歷其境的真實感受。佛蘿倫絲普伊飾演瓊塔特洛克和艾蜜莉布朗飾演凱瑟琳奧本海默則表示，這樣的拍攝方式會讓人感覺充滿人性，也會讓你覺得和片中人物同在一起，這是一個神話般的宏偉故事，進戲院看這部電影絕對是令人難忘的經驗。

席尼墨菲飾演羅伯特奧本海默說：「克里斯專門為電影院和觀眾拍攝電影，IMAX是最棒和最具沉浸式的規格。」當畫面投射在一面巨大銀幕，當你看到電影的那一刻，就足以證明這是前所未見的超高畫質，而70釐米IMAX膠卷是有史以來最高規格的畫質，能讓你完全沉浸在故事當中，觀眾在IMAX影廳觀賞這部電影，就能夠完全體驗人類最重要的歷史時刻。