或許你沒有聽過「陳明章」這個名字，但一定聽過〈流浪到淡水〉、〈追追追〉與〈下午的一齣戲〉等歌曲，而它們全都出自於陳明章之手。民謠大師陳明章，從小接觸縈繞家鄉北投的那卡西、歌仔戲與平埔調等台灣音樂，並學習恆春月琴民謠，揉合傳統音樂作出新曲，更曾為導演侯孝賢作品《戀戀風塵》、日本名導是枝裕和電影《幻之光》製作配樂，一度揚名國際。

為將陳明章製作音樂歷程用影像記錄下來，熱愛本土文化的林正盛導演與「我們之間」影像團隊耗時四年、斥資千萬拍攝陳明章個人紀錄片《撼山河 撼向世界》，然而，距離紀錄片後製、上映，仍有很大一段路要走，因此電影製作團隊於6月28日發起《撼山河 撼向世界》陳明章紀錄片製作暨校園公播集資計畫，希望能夠邀請大眾，一同唱出屬於台灣過去、現在與未來的樂音。

來自於台灣北投的陳明章，在高中開始玩音樂、加入吉他社，從此走上音樂之路，並開始學習台灣各項傳統音樂。（我們之間影像提供）

揉合傳統音樂作出新曲風！陳明章唱出屬於台灣的歌，台灣民謠大師、來自於台灣北投的陳明章，在高中開始玩音樂、加入吉他社，從此走上音樂之路，並開始學習台灣各項傳統音樂，包括與恆春朱丁順學習恆春月琴民謠、向雲林吳天羅學習車鼓南管曲調，以及和宜蘭莊進才學習北管、歌仔戲，在提煉底蘊濃厚的台灣傳統音樂文化後，創作出新時代的音樂。

陳明章製作電影配樂獲得多項殊榮 讓國際看見台灣，陳明章表示：「音樂是我生命的旅程，走到哪裡遇到什麼事情就寫、就唱。」因此他的音樂作品，也隨著台灣歷史文化脈絡下滾動 。1987 年解嚴時，陳明章參與黑名單工作室發行《抓狂歌》，並在專輯中的批判意識震驚社會；隔年，在專輯《下午的一齣戲》中，使用最熟悉的母語，唱出傳統文化無人聞問的悲涼。除此之外，陳明章的創作主題也相當多元，包括 1997 年與金門王、李炳輝合作發行〈流浪到淡水〉、知名歌手黃妃 2000 年發行的〈追追追〉，皆紅遍大街小巷。

同時，陳明章在電影配樂領域也獲得多項殊榮，為侯孝賢導演《戀戀風塵》做的配樂，讓他成為第一個獲得國際級電影配樂獎項的台灣人；1995 年再為日本名導是枝裕和電影《幻之光》配樂，成為「日本每日電影獎最佳配樂獎」首位非日本籍得獎者，帶著台灣音樂逐步在國際站穩腳步。除了個人創作外，陳明章在月琴與明琴的投入也不遺餘力，2009 年開始，他成立台灣月琴民謠協會，教學並推廣台灣月琴民謠彈唱，更在 2020 年，陳明章研發結合吉他與月琴的「台灣明琴」，也帶來台灣音樂的新篇章。

《撼山河 撼向世界》紀錄片，總共訪問 50 餘位涵蓋音樂圈、電影界的重量級人物。（我們之間影像提供）

熱愛本土文化的林正盛導演表示：「像陳明章這位如同吟遊詩人般的創作者，很值得我們去認識，因為不只能認識他的音樂，更能認識我們自己的文化。」因此，林正盛導演與「我們之間」影像團隊，一共耗時四年、斥資千萬拍攝《撼山河 撼向世界》紀錄片，總共訪問 50 餘位涵蓋音樂圈、電影界的重量級人物，如《戀戀風塵》編劇吳念真與攝影助理陳懷恩、《幻之光》導演是枝裕和、搖滾歌手伍佰、金曲歌后黃妃等人。

《撼山河 撼向世界》陳明章紀錄片製作暨校園公播集資計畫。（我們之間影像提供）

除了人物訪談，透過鏡頭觀眾可以跟著陳明章一同四處演出、教學，以及推廣音樂文化，同時也拍攝了他製作音樂的過程。在片中，可以看到陳明章時常到戶外，透過走路或是開車尋找靈感。他也在紀錄片中分享，過去製作電影《幻之光》配樂時，每個假日他都開著車帶妻子與小孩到北海岸，找尋創作來源。以及他如何將他所學習的西方樂理知識，融入台灣傳統音樂並創作的新曲風，透過歌曲呈現當代社會面貌。林正盛導演也表示：「希望透過陳明章的故事，呈現我們是立足於土地上歌唱，挺著受傷的胸膛，仍要高聲歌唱，唱向全世界」。