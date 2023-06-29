因此第三季建議的股票投資標的，除了日股之外，富達國際亞太區股票主管Marty Dropkin指出，隨著大陸重新開放，東南亞經濟前景將普遍轉好，主要是因這些東南亞國家與世界第二大經濟體大陸的貿易關係密切，過去數月在貿易、製造業和旅遊業方面也出現強勁增長，預料此動能將持續。

至於亞洲其他地區，富達國際認為，雖然最近印度經濟增長出現放緩跡象，但印度經濟今年仍有望成為帶動區內經濟增長的引擎之一。

對於第三季投資展望，貝萊德智庫亞太區首席投資策略師龐文博表示，亞洲地區佔全球近三分之二人口，多個強大的趨勢於區內匯合，如人口老化、地緣政治分化和低碳經濟轉型，並塑造全新投資格局。

貝萊德智庫2023年中期投資展望報告中指出，供應短缺將加劇了總體經濟和市場的波動性，但同時也提供了很多不同的投資機會。短期內，貝萊德認為亞洲和新興市場資產的前景，包括股票和債券等均會比已開發市場相對明朗，部分原因在於抑制通膨上的相對進展，讓新興市場的政策制定者可轉向支持經濟成長，而已開發市場央行就被迫保持緊縮政策。

貝萊德認為，由於亞洲市場能夠配合更廣泛的總體分析和個別投資考量，為全球投資者提供機會。從策略性角度而言，因此相對偏好亞洲股票（包括日本），和新興市場當地貨幣債券。