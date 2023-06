生涯累積超過 100 億次串流播放量的樂壇小清新傑瑞米查克(Jeremy Zucker),以輕快作品〈comethru〉、〈all the kids are depressed〉 在台打響知名度,台灣粉絲盼了多年,傑瑞米終於在月初首度來台參加音樂祭演出,近期也推出全新 EP《is nothing sacred?》,其中的最新主打〈a dying world…〉 ,唱出面對乾旱、快時尚以及空氣汙染的關心,意外與不久前的紐約霾害狀況不謀而合。

〈a dying world…〉歌詞唱到「我的衣服很貴,是童工親手做的,隔年它就被放進盒子,出現在二手商店」、「我聽說有乾旱,但我的濾水器裡的水已經溢出來了」,點出資源浪費現象,傑瑞米表示歌曲靈感來自於身而為人面對氣候變遷的罪惡感:「我們都深知自己對這個地球有多糟,但說到每個人能為這個大環境做什麼時,無力感又排山倒海而來。很快這個世界就要由下一個世代接手,不要再犯下我們現正目睹的錯誤。」另外一句歌詞「當空氣開始讓我們生病」,竟意外與前陣子紐約霾害的狀況相呼應,傑瑞米說自己雖然不是因此而寫下這首歌,但也呼籲大家要愛護自己居住的環境。

被稱為「樂壇小清新」的傑瑞米查克。(環球音樂提供)

除了對大環境的關心,傑瑞米也在另一首歌曲〈OK〉中傳遞對歌迷的溫暖問候,歌詞中唱到「我從你的眼神中知道你很累、焦慮甚至想了結生命,這次你可能真的要放棄了,但我不會讓你這麼做!」他形容:「我希望以這首歌和所有覺得生活過得不 OK 的人呼喊,讓他們知道我一直都在!每個人都在面對不同的課題,若能知道在歌曲的背後有一個人會陪伴你一起走過,我想會是一個慰藉。」

在最新作品 EP《is nothing sacred?》中,能聽見傑瑞米細膩描繪人與人,以及人與世界的連結,然而他其實曾經對什麼事情都不在乎,「我選擇當一個有距離感的人,不因為自尊而是出於恐懼,因為我害怕被拒絕、怕尷尬、怕沒有辦法融入,所以選擇築起高牆保護自己」,他曾以為表現得什麼都不在乎,就可以免除被傷害的機會,「但也因為這樣,我忘了身而為人最棒的特質就是互相關心、無私、忠誠與珍惜眼前的事物;所以為了要重新找回這些感覺,我必須打破我過去為了保護自己而豎立的高牆,而這次 EP 中的 5 首歌就是我的回應。」《is nothing sacred?》全台數位平台已經上線。