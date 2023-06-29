由新生代男星吳念軒攜手「小周冬雨」之稱的大陸實力派女星周依然主演，青春系愛情電影《一直一直都很喜歡你》即將上映，電影描述兩代人的愛情故事，既呈現出老一輩跨越時間的相守，也講出童知了（周依然 飾）和顧彬（吳念軒 飾）慢慢靠近，隱忍和羞澀的愛情…。導演吳家凱透露為了培養片中女主角對男主角的暗戀，在疫情期間，讓周依然和吳念軒「天天視訊」，每天一個小時的時間讓周依然看吳念軒做自己的事，導演甚至在拍攝前把演員們丟到一個小島，除了讓開拍前期的大家變得更熟之外，也讓角色之間的情感起「化學反應」的作用。

《一直一直都很喜歡你》吳念軒打架都是來真的。（原創娛樂提供）

特別的是，電影中吳念軒在一場打架戲都是「來真的」，各式真摔都全親力親為，同時也花了很多時間和攝影機討論如何在各項環節順利進行，吳念軒更長達「十幾個小時」都是繃緊神經處在角色需要的亢奮狀態，最後因為某些因素無法當下完成，吳念軒表示：「快哭了！」不過好在劇組又想盡辦法調整時段拍攝完成。導演也透露拍攝過程最困難的地方是當時在疫情期間的拍攝，當時疫情很嚴重，很多學校的景都不讓進，為追求「真實感」，許多學校只妥協在某角落拍攝，片中所看到的這間學校場景，其實是至少十間以上的學校所「拼湊」而成。

《一直一直都很喜歡你》因疫情關係學校景竟是十幾間拼湊而成。（原創娛樂提供）

電影描述獸醫系大四女生童知了（周依然 飾），暗戀著來自台北的園藝系男生顧彬（吳念軒 飾）。始終沒有勇氣告白的她，四年來用一封封從未寄出的信記錄著這段少女心事。臨近畢業，一次意想不到的誤寄，讓顧彬誤會童知了喜歡著自己的好友周含笑，她的生活因此陷入了天翻地覆的混亂之中。不過，在這段充滿誤解的青春裡，隱瞞著秘密、無法告白的其實不只她一人…。畢業將近，她是選擇將秘密留在青春裡，還是勇敢說出那句「我一直一直都很喜歡你」呢？一段橫跨廣州與台北兩座城市、兩個時代的故事，究竟是否能有個美好的結局？《一直一直都很喜歡你》將於6月30日在台上映，上映當天電影團隊也將舉行「影人Q＆A」活動，讓粉絲們有機會和演員互動。