許多情侶除了因為各種問題而分開。一位28歲女子表示，29歲的男友已經考上國營企業，個性也很好，可惜家庭除了男友弟弟以外，阿公、阿嬤、爸爸、媽媽都有健康問題，雖說男友強調現在經濟狀況不用擔心，更保證未來會搬出去住不用住婆家，但她還是擔心未來結婚生子、長照等問題，好奇「我是不是該早點放手？」貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文指出，她和男友交往過程一切順利，對方個性好也很成熟，更考上國營企業，未來月薪約4、5萬元，可惜的是男友家人狀況不佳，阿公年邁無法自理、阿嬤可自理但有許多小毛病，爸爸身障必須坐輪椅、媽媽近日被診斷出精神障礙，只有男友跟男友弟弟身體健康。

原PO提到，原本男友家的生計無虞，不過近日媽媽近日患病後，收入只剩下阿公的退休金、爸爸的身障津貼，雖然男友說明現在不用擔心經濟狀況，也不需要自己掏錢補貼，更保證未來不用住婆家，不過原PO仍相當擔心，未來若真的結婚生子，男友必須負擔很大的照顧責任，甚至有可能沒辦法搬家，「想問看看大家覺得，我是不是該早點放手？」

對此，許多網友紛紛回應，「現實面來說，趕緊分吧！ 現在的不會不可能，在你成為戶口名簿上那個人後都會翻盤」、「貧賤夫妻百事哀，相信我，婚前沒你的事，婚後全你的事，在爭吵中過日的婚姻是不會長久的」；另外也有人認為，男友家的遺傳基因可能有問題，「根據優生學，我會放棄他」、「妳沒考慮生小孩有遺傳基因問題嗎？」、「精神障礙不會遺傳嗎？想一下遺傳學，相愛就沒那麼重要了」。