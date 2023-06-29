台南市後壁區樹人國小今年學校獲得善耕關懷台灣文教基金會的贊助，帶領15位小小藝術家，前往澎湖走讀、現地創作寫生，回到台灣後，29日學生們透過版畫創作，將澎湖的自然景觀、農漁業文化栩栩如生地呈現出來。

樹人國小校長黃世忠表示，對學生而言能到離島創作是一個夢想，在海上漂盪跟看到大海是截然不同的感受；8年前，學校曾帶學生們前往台東三仙台比西里岸走讀繪畫，之後想舉辦第2次，但遇上新冠肺炎疫情，一直延後。

隨著疫情趨緩，樹人國小學生走讀創作的夢想，今年4月在善耕關懷台灣文教基金會贊助下成行，學生們4月23日至26日從嘉義縣布袋漁港坐船出發，前往澎湖展開4天3夜走讀創作之旅。

學生學習版畫可培養專注力與恆毅力。（張毓翎攝）

黃世忠說，「對於學生的成長，那4天簡直像魔法」，孩子變得很自動自發，第一天剛到布袋港，在駐校藝術師吳鴻滄一聲令下，孩子們用5分鐘時間，迅速拿出紙筆在繪本上畫船，之後到澎湖走讀，每到一個景點，學生們都會拿畫筆，記錄所見所聞，且這次參加15位的學生，包含三、四、五年級，高年級照顧低年級，培養他們互助觀念。

吳鴻滄說，學校第一次辦走讀創作，回饋很好，學生的作品還到華山園區、台中美術館展出，對於很少有這麼大舞台的偏鄉孩子，是一個很難得的體驗；這次學生到澎湖，沿途一直畫圖，別的孩子出門在滑手機，他們的學生則是拿畫筆，令許多在地商家、遊客都覺得很驚喜，頻頻稱讚。