根據日本防衛省統合幕僚監部通報，1艘共軍636型海測船經與那國島附近海域進入太平洋，不尋常的是選擇在日本的島群間穿梭。退役少將栗正傑表示，636型海測船為什麼走這種路線，這代表中國大陸潛艦要突破第一島鏈的先期準備工作，從很複雜的地形裡面鑽出去，是先探路。

栗正傑今(29日)在政論節目《新聞大白話》中表示，潛艦就像武功裡面的忍者一樣，深藏在海裡面，無聲無息，突然放出飛鏢，就把你擊敗了。

栗正傑指出，核動力潛艦分成兩種︰戰略型核動力潛艦，攜帶的都是核子導彈，比如中國大陸的巨浪三型；另外一種則是攻擊型潛艦，則是專門打潛艦。而打潛艦最好的武器，就是潛艦，台灣發展潛艦，也就是為了應對中國大陸的潛艦。

栗正傑點出，共軍636型海測船為什麼會走這種路線，其實是去探路，了解這些島嶼之間的海底地形、水文、深度、鹽分等等。潛艦作戰是要躲對方偵測，最好的地方就是牆壁，後面有山有島。這也代表中國大陸潛艦要突破第一島鏈，海測船從很複雜的地形裡鑽出去，是先把路探好。

栗正傑接著指出，潛艦從大連港口出去，剛好是日本所稱的東京、台灣、關島這個地方區域為潛艦作戰區域，這也代表中國大陸潛艦已經準備要突破第一島鏈的先期準備工作。