總經理沈柏延現亦為大同世界科技董事長，為國立政治大學商學院科智所博士，甫於今年4月連任中華民國資訊軟體協會理事長，並為亞太資訊服務業組織（ASOCIO）主席。大世科連續22年穩定獲利，大同公司董事會著眼於未來產業發展中，電力系統的整合發展，綠電與資訊系統整合應用，企業數位轉型商機，與人工智能、物聯網、雲端運算、資通訊系統整合的創新應用等，更顯重要，將借重沈柏延完整的產業經歷，協助整合公司各事業群，帶領大同發揮集團綜效，迎接數位轉型與新能源淨零碳排所帶來的龐大商機。

大同原任總經理王金來在順利完成大同產業控股優化工程之階段性任務後，將回歸精英專任總經理。

同時，大同公司旗下尚志資產亦於今日召開董事會，原任尚志資產董事長王光祥表示，為因應台灣土地開發市場未來多元化開發模式的趨勢，希望借重吳振隆董事在不動產事業之經營長才，由吳振隆董事接棒擔任尚志資產董事長，獲全體董事一致支持通過。

董事長吳振隆亦為大同公司副董事長，在大股東們充分信任支持下，副董事長吳振隆親自領導並參與擘劃大同公司電力、新能源、消費電子及不動產等四大核心事業，與精英電腦、大同世界科技、福華電子及尚志精密化學等四大子公司，共同發展為大同產業控股大艦隊。

尚志資產為大同公司不動產事業，在王光祥董事長帶領下，成功完銷大同莊園一、二期共667戶、中山北路三段和田合建案41戶，大同莊園三期亦接近完銷，預估總銷售額約148億元，其任內亦擘劃尚志資產首宗對外購地並成功整合之雙連都更案及中和捷運聯合開發案。