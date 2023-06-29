夏日炎炎，綠地成了都市叢林裡的消暑去處之一。美國西北大學最新研究顯示，「逐綠地而居」的好處不只如此，除了提升居住環境生物多樣性、讓人心平氣和，居民還可收延緩老化之效。

法新社報導，28日發布於國際期刊《科學先端》（Science Advances）的西北大學研究報告指出，經常親近綠地者，生理層面年輕2.5歲。研究報告第一作者是西北大學醫學院費恩柏格醫學院（Feinberg School of Medicine）博士後學者金紀子（Kyeezu Kim，譯音）指出，這項發現對於都市計畫擴展綠地建設、促進大眾健康、縮小「健康不平等」差距等層面具有重大影響。

往年已有研究指出，接觸綠地可促進心血管健康、降低死亡率，一般認為這與多運動、維持社交互動等行為有關。西北大學研究團隊要探究的是公園綠地能否在實際層面減緩細胞老化速度。研究人員檢視DNA的甲基化（methylation）變化過程。

先前研究顯示，以甲基化為基礎的表觀遺傳時鐘（epigenetic clock）是預測心血管疾病、癌症、認知能力等健康狀況的良好指標，測量人體實際年齡也更為精準。研究團隊針對美國芝加哥、奧克蘭、明尼亞波里斯、伯明罕等4個城市共900多名白人與非裔人士展開長達20年追蹤，追蹤期間介於1986年至2006年。

研究團隊利用衛星影像評估這900多人居住地址與附近綠地、公園的距離有多近，比對追蹤15年與20年時的血液樣本資料，判定受測者的生物年齡（biological age），以統計模組評估追蹤結果，並納入可能影響結果的其他變動因素，像是教育程度、收入、行為因子（如吸菸）。研究人員發現，以居住地方圓5公里內綠地面積占30%與20%相比較，住家周圍綠地面積占30%的人，生物年齡平均少了2.5歲。

這項好處在不同人種呈現的效果也有差異。經常接觸綠地的非裔居民，生物年齡少了1歲，白人減少3歲。金紀子說，其他因子諸如壓力、綠地品質、其他社會層面的支持，可能影響「減齡」效果，這些有待進一步研究。

例如，社區鄰里的公園如果常有非法活動，有可能讓居民降低造訪頻率，如此一來就失去綠地「減齡」的作用。

研究團隊接下來的研究方向可能是調查人們接觸綠地與特定健康狀況之間的關聯。金紀子說，目前已知綠色植物能夠減緩老化，但精確的減緩程度仍待釐清。