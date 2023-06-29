日本恐怖漫畫大師伊藤潤二今（29日）遠從日本赴台，驚喜現身「伊藤潤二 恐怖體驗展2」開展記者會，與20位幸運粉絲搶先挑戰「償命村」、「喚惡鎮」的顫慄體驗，暌違5年再次來到台灣，伊藤潤二表示：「最想嘗試台灣美食牛肉麵，這次來台灣有特別多留幾天的時間，要來好好享受台灣的美食及美景。」受訪時也表示很高興可以和粉絲一同體驗展覽，來台灣也想要好好購物一番，感受台灣獨特的氛圍。逛展時被演員逼真的演技嚇到忍不住叫了出來。

「伊藤潤二 恐怖體驗展2」以駭人可怕的沉浸式體驗第二彈再次重返台灣，以Netflix推出的全新系列動畫《 伊藤潤二狂熱：日本恐怖故事》為體驗主題，由大家熟知的經典角色富江、雙一領軍「償命村」、「喚惡鎮」雙館，再現伊藤潤二的10個精髓故事，集結了《閣樓的長髮》、《藏書幻影》、《富江：照片》、《隧道奇譚》、《無盡的迷路》、《無頭雕刻》、《人頭氣球》、《雙一的寵物》、《壞小孩》、《呻吟的排水管》等作品，原汁原味呈現故事情節，立體具象化最逼真的恐懼，讓體驗民眾化身為故事裡的一員，角色將透過各篇章展區的互動橋段現身驚嚇。

伊藤潤二驚喜現身「伊藤潤二 恐怖體驗展2」開展記者會。（木棉花提供）

伊藤潤二認為此次展場中，最讓人感到恐懼的是巨型「人頭氣球」，他表示：「被跟自己長得一樣的巨大氣球追著跑，不是很可怕嗎？」被問到漫畫中哪一個角色最像自己？他則說：「其實漫畫角色雙一，是以小時候的自己為原型所創造出來的角色，也希望透過漫畫的形式讓大家認識到自己小時候有興趣的事物。」伊藤潤二更是在百忙的行程中，為此次展覽親繪展覽限定典藏圖，並於開展記者會中親自揭幕簽名，也不忘加碼在展覽入口的雙一立體裝置上簽名及手繪雙一，作為來逛展粉絲的小小彩蛋。

「伊藤潤二 恐怖體驗展2」將於明（30日）在台北華山1914文創產業園區展出至9月10日。除了恐怖體驗以外，更有經典隱藏展區，釋出多組《伊藤潤二狂熱：日本恐怖故事》動畫的複製原稿，要讓粉絲不只玩得盡興還可以看的過癮，深受大眾喜愛且印象深刻的《漩渦》也將全球首次展出，以人體與木桶結合的的大型漩渦裝置驚悚刻畫故事中秀一爸爸對漩渦的喪心病狂，就是要勾起心中最深層的不安感，讓粉絲們透過多元角度、多層次地全面感受伊藤潤二驚駭恐怖的創作風格。