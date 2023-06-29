裕國表示，公司擴大今、明年營運布局，包括一、今年將在南部增建倉儲冷凍庫，主要是因應冷凍倉庫未來市場成長趨勢，目前已在高雄岡山承租土地，將興建一座容納上萬板的倉儲冷凍庫，規劃今年第二季動工後，明年第三季投入營運。

二、隨著公司高雄岡山冷凍庫的增建，裕國旗下子公司裕鵬物流，將增購5～10輛，藉以擴大營運據點與車隊規模。

三、積極覓地擴建南投廠，以提升產能及增加利潤。四、林口廠冷凍庫土地租期將屆，公司將積極尋覓新廠土地，並擴大營運規模，以提升業績與利潤。