裕國表示，公司擴大今、明年營運布局，包括一、今年將在南部增建倉儲冷凍庫，主要是因應冷凍倉庫未來市場成長趨勢，目前已在高雄岡山承租土地，將興建一座容納上萬板的倉儲冷凍庫，規劃今年第二季動工後，明年第三季投入營運。
二、隨著公司高雄岡山冷凍庫的增建，裕國旗下子公司裕鵬物流，將增購5～10輛，藉以擴大營運據點與車隊規模。
三、積極覓地擴建南投廠，以提升產能及增加利潤。四、林口廠冷凍庫土地租期將屆，公司將積極尋覓新廠土地，並擴大營運規模，以提升業績與利潤。
裕國（8905）將兵分四路擴大今、明年營運布局，包括計劃在南部增建倉儲冷凍庫、擴大旗下子公司的物流車隊、積極覓地擴建南投廠，及林口廠冷凍庫土地租期將屆，將另覓新廠土地。裕國董事會29日決議，去年度配息1元，現金發放日訂於8月11日。
裕國表示，公司擴大今、明年營運布局，包括一、今年將在南部增建倉儲冷凍庫，主要是因應冷凍倉庫未來市場成長趨勢，目前已在高雄岡山承租土地，將興建一座容納上萬板的倉儲冷凍庫，規劃今年第二季動工後，明年第三季投入營運。
二、隨著公司高雄岡山冷凍庫的增建，裕國旗下子公司裕鵬物流，將增購5～10輛，藉以擴大營運據點與車隊規模。
三、積極覓地擴建南投廠，以提升產能及增加利潤。四、林口廠冷凍庫土地租期將屆，公司將積極尋覓新廠土地，並擴大營運規模，以提升業績與利潤。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。