大陸多所大學接連公告表示，因被收取0.6％高額手續費將於7月1日起停用微信支付。騰訊微信團隊官方微博29日發文回應，對大學生活服務場景的支付費率問題處理不周造成困擾，向廣大學校及師生致歉，強調在校園「非盈利場景」會持續保持零費率優惠政策。

但騰訊也同時指出，近期微信支付啟動對校園行業費率精細化管理的商戶溝通，擬針對電商、酒旅等小部分盈利性場景，以低於市場平均水準的優惠費率繼續提供服務。

據大陸西北大學發佈公告表示，因騰訊公司微信支付將於7月1日起對校園場景用戶進行精細化管理，除收學費外，其它收費均會受到限制並收取0.6％手續費。為維護師生利益，從6月30日起對校內一卡通用戶，暫停提供微信掃碼支付服務，其他如一卡通校園卡、交通銀行App、雲閃付、支付寶等管道正常使用。

另外包含周口師範學院、鄭州輕工業大學、鄭州航空工業管理學院等大學也都發佈類似公告，原因都是微信支付針對校園行業開始收取服務費用。

據中國經濟周刊引述騰訊官方回應，對此事件致歉，表示在學雜費、生活服務等非營利的消費場景，會持續保持零費率的優惠政策，後續將繼續優化與大學校方的溝通。

此消息也引來大陸網友批評，說「一般不用微信支付，太坑，提現手續費太貴」；有人表示大學停用也好，認為微信支付手續費真的有點過火，實際就是想建個護欄，把民眾的錢都圈在微信錢包裡，更有人認為，號稱是對商家收費，但羊毛出在羊身上，批評吃相難看。