行政院通過私校雜費補助方案，副總統賴清德今天強調，讓學子得到資源支持、讓家長減輕經濟負擔，縮小公私立大專學雜費差距，「是我的堅持」。也期望，未來台灣每一代的孩子，都能擁有更公平的教育資源，「在追逐夢想的道路上，讓政府做你的後援」。

賴清德以「學子勇追夢、政府幫築夢！」為題在臉書表示，理想的教育體制革新，除了設計周延的計畫之外，更要省視財政上的可行性。過去幾年，政府在減輕學生的負擔上持續做了很多努力，推出學貸緩繳本金、延長學貸還款年限、疫後就學貸款補助等，都是為了減輕學生在就學以及畢業後初入社會的負擔。

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他說，這些，都是近年政府在堅守財政紀律、推動產業升級、改善經濟體質的努力下，從 2017 年起連續 6 年歲入歲出賸餘，為了讓全民共享經濟成果、並減輕青年朋友的負擔，所推出的政策。

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賴清德指出，政府優先將資源投入下一代，正是因為孩子的教育過程無法倒回，落實教育平權的腳步更不能停下，所以，我們要做得更多、更好、更完整。

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今天上午，行政院公布「拉近公私立學校學雜費差距1＋3方案」 ，除了「減免私立大專學雜費 3.5 萬」外，還會同步推動「加碼減免大專經濟弱勢生學雜費」、「高中職全面免學費」、「精進就學貸款措施」等 3 項配套措施。

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他說，明年2月開始，這個新方案，可以多照顧到 63.4萬名大專及高中職在學生。希望能夠更加落實教育平權，幫學子們分擔肩上的負擔。他再次感謝蔡英文總統、行政院長陳建仁，以及所有台灣隊夥伴們的努力，我們實踐教育平權的目標，才能步步到位。

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賴清德強調，讓學子得到資源支持、讓家長減輕經濟負擔，縮小公私立大專學雜費差距，是他的堅持。「我也期望，未來台灣每一代的孩子，都能擁有更公平的教育資源，在追逐夢想的道路上，讓政府做你的後援」。