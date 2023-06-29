黑人陳建州接連遭大牙、郭源元指控性侵未遂，手法如出一轍，不少憤怒網友也紛紛挖出陳建州過往黑歷史與節目片段，尋找蛛絲馬跡，發現Makiyo(川島茉樹代)曾在節目中爆料黑人會酒醉亂親人，卻在今天直播中，接到范瑋琪電話後改口，但不少網友看到內文，直呼Makiyo根本高級酸。

Makiyo在多年前的《我愛黑澀會》中曾爆料，陳建州喝醉酒後，會亂親女生，不僅自己被侵，連佩慈也受害。豈料29日早上，Makiyo直播到一半，突然接到范瑋琪打來的電話，接著就改口「黑人哥不喝酒」，稍早還特地在臉書上澄清：「有一個報導是錯誤的！因為黑人陳建州他是滴酒不沾的😳喝酒的都是姐妹在喝😏👌再次強調黑人哥哥是不會喝酒的從我認識他到現在都沒有喝過酒👍」。

起先不少網友大罵Makiyo助紂為虐，身為女性應該力挺大牙，勸陳建州出面道歉，直言「很失望」、「根本提油救火」、「睜眼說瞎話」，但隨後就有許多人發現內文表情符號怪怪的，有大笑表情，也有微笑表情，還有OK與好棒的手勢：「大家都看不懂反串」、「一看表情符號就懂了」、「這表情符號100%反串」、「這根本高級黑吧」、「這反串666」。

有網友留言「妳被強迫就眨眼睛哦」，被發現Makiyo有按讚。（圖／翻攝Makiyo臉書）

也有不少人大讚Makiyo聰明：「很聰明哦，只澄清喝酒，其他都不做回應」、「接到電話有壓力我懂」、「這篇文洩漏不少秘密了」、「有一篇報導錯誤，所以其他都是正確的XD」、「笑死，有網友留言被強迫眨眼，Ma還點讚」。

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