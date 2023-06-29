洪佩瑜以首張個人專輯《明室》入圍金曲獎8獎肯定，包括最佳新人、華語女歌手、年度專輯等，新人之姿成為本屆入圍大贏家，29日舉辦媒體活動。她昨坦言，最想奪下新人獎，「希望能得到這個一生只有一次獎項」，更看好徐佳瑩（Lala）能2度奪下金曲歌后。

她也表示，拿獎是很看各位評審的喜好，「每個評審都有不同的專業、品味，不管是誰得到，我都不會失落。」她也將與A-Lin、徐佳瑩、戴佩妮、郁可唯等人角逐歌后寶座，她私心看好徐佳瑩2度封后，也很榮幸能跟徐佳瑩一同入圍歌后，「我很喜歡Lala的專輯，從以前都是聽Lala的歌，一整路感覺到她創作時期的改變」，她也認為華語女歌手獎，應該需要很多的歷練與經驗，「在Lala身上看得到，其他入圍女歌手也有看到。」

演藝圈近來＃MeToo風潮延燒，她表示，很幸運沒遇過被性騷的經驗，但小時候曾遇過曝露狂，至於有被對方裸露嚇到？她說：「在他露出來之前，我就快速跑走了。」

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