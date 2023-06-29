今年入夏以來頻頻出現超過34度的高溫，在高溫的環境下，勞工戶外作業更容易發生熱中暑、熱衰竭等情況。為避免事業單位疏於熱危害的預防工作，新北市勞檢處表示，7月起將啟動為期3個月的專案檢查，以督促雇主改善工作環境，違者最高處30萬元罰鍰。

為避免勞工發生熱危害，勞工局長陳瑞嘉提醒雇主應做好3大預防措施：1.降溫－戶外工作場所應做好降溫工作，如以灑水或設置遮陽網等方式，以降低工作場所溫度。2.飲水－應置備足夠的飲用水供戶外作業的勞工補充水分。3.休息－應設置陰涼的休息場所，供勞工在休息時使用。

陳瑞嘉進一步表示，氣溫持續攀升，勞工於戶外高溫曝曬下作業，雇主除應提供適當的飲水及遮陽設施外，也要保持良好的通風，更應該隨時注意勞工的身體狀況，同時進行熱危害的預防宣導，並建立緊急醫療、通報及應變機制。另外，勞工自己也要做好防曬並隨時補充水分，如有出現頭暈、嘔吐、心跳加快或體溫升高等症狀，就應該馬上就醫。

勞檢處長林澤州表示，熱危害預防是雇主的法定責任，如未採取相關防護措施，經通知限期改善而未改善者，依職安法可處3到15萬元的罰鍰，倘若導致勞工發生熱疾病，則最高可處30萬元的罰鍰，提醒雇主切莫心存僥倖，否則除將遭受行政罰鍰外，如因此使勞工發生職業災害，亦將面臨民事及刑事責任。

此外，勞檢處目前已將相關熱危害預防訊息編入教材，若雇主不瞭解相關預防措施，也可申請「主動式輔導服務」，詳情可至「新北勞動雲（https://ilabor.ntpc.gov.tw/）」／服務資訊／職業安全衛生／教育訓練查詢，歡迎多加利用。