營運表現耀眼的路迦，去年9月美妝自有品牌FreshO2攜手日本最大日用品和化妝品批發商Arata株式會社子公司D-Nee Cosmetic共同簽訂戰略合約，成為FreshO2在日本的經銷商，在每年最低採購量2億日圓的貢獻下，充盈公司穩健的現金流，不僅有效支撐免疫細胞治療的研發費用，也助力路迦成為少數擁有自主現金流的生技新藥公司。

路迦積極布局細胞治療，已與數家醫院合作細胞治療施行「自體免疫細胞（CIK）」治療「第一至第三期實體癌，經標準治療無效」或「實體癌第四期」細胞治療技術施行計畫，涵蓋已通過的合作醫院包括花蓮慈濟、柳營奇美、新光、板橋中興、亞東、台北榮總，共計6所醫院，收案數已達23位（衛福部最新統計至2021年底已核准之自體免疫細胞治療全台收案人數778人），分別應用在大腸癌、肺癌、胃癌、胰臟癌及鼻咽癌上。其中，板橋中興醫院，的收案量更高達20位。

另外，路迦也同步進行頭頸部鱗狀細胞癌I/II期以及肝癌的II期試驗，肝癌更已獲美國孤兒藥資格。

唐稚超表示，路迦前五月營收達9,794萬元、年增33.95％，預期上半年有機會再創歷史新高，推進營運進入新的里程，2023年將是營運起飛年！