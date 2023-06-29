柯震東初次執導的青春犯罪驚悚爽片《黑的教育》，是唯一入選韓國富川國際奇幻影展電影長片競賽單元的台灣電影，28日柯震東率領片中3位主要演員蔡凡熙、朱軒洋、宋柏緯飛往韓國富川，參加29日晚上的開幕典禮，4位主創以一身黑色正裝一同登上富川國際奇幻影展開幕紅毯，帥翻全場、鎂光燈不斷。

柯震東這次也擔任影展短片競賽單元的評審，初次擔任評審的他感到非常榮幸，柯震東表示：「心情很緊張也很興奮，可以從這些參賽的作品中得到很多啟發，謝謝富川影展的邀請。前一次是以《南方小羊牧場》參加富川影展，雖然相隔11年，但一切都還是很熟悉。」2021年電影《月老》受邀參加富川影展開幕片，但因為疫情影響，很可惜無法出席，這次帶著作品《黑的教育》跟主演們一起來參展，非常開心。

《黑的教育》3位演員宋柏緯（左起）、朱軒洋、蔡凡熙帥氣亮相。（禾豐九路提供）

先前以《黑的教育》去過了不少海外影展的蔡凡熙，此次是第一次和所有主創一起合體出席，看到各國影展放映時大家的反應都很熱烈，希望7月2日的韓國首映，觀眾也會喜歡《黑的教育》。蔡凡熙表示：「原本希望可以多留一點時間跟大家一起在韓國旅遊，可惜拍攝檔期無法配合，一回台灣就要進組拍攝電影。」

朱軒洋跟宋柏緯都是第一次出席海外國際影展，宋柏緯表示：「在聽到要跟大家一起前往韓國出席富川影展時很雀躍，出發前有先跟導演柯震東及蔡凡熙討教，因為兩人之前都出席過富川影展，所以心情不太緊張，反而很期待這趟來韓國可以在影展上跟國際影人互相交流，結束後跟大家一起去吃好吃的韓式料理。」朱軒洋則表示：「很開心可以跟《黑的教育》的大家一起來韓國工作，期待可以認識不一樣的新朋友。」