王品旗下韓式料理「初瓦」台中旗艦店今(29日)開幕，去年中才在西門町開首家店，近期就拓展第二間，王品表示，韓流文化在全球強勢蔓延，台灣消費者對韓式料理接受度高，2022年韓式料理店家年增17％，並持續蓬勃發展中；另外，根據台中市政府數據，去年新增營利事業家數超過7000家，是六都第一，顯示很多商家看好台中市的發展潛力，因此選擇在台中拓點。

「初瓦韓式料理」今年插旗台中，旗艦店進駐七期商圈黃金地段，比鄰「店王」新光三越百貨及大遠百，占地達150坪，全店2層樓共140席的大空間，讓中部朋友也能自在享受韓式聚餐的歡樂氛圍。人氣招牌餐點如由韓籍五星級主廚孫榮研發的「初瓦嘿唷泡菜鍋」、「大發半半雞」、「本命BBQ」等，共有60多道初瓦專屬菜色，店內更可大玩韓國知名喝酒遊戲「燒酒沉船」，以及與關主PK初瓦拳搶好禮，派對般的韓國夜生活氛圍。

初瓦韓式料理台中旗艦店（台中台灣大道店）開幕期間舉辦限定活動，特地引進韓國時下最夯「人生四格拍貼機」，採用潮流又俏皮的Y2K設計相框，凡即日起至7月5日期間於店內用餐，即可免費在店外拍攝。另即日起至7月15日，到「初瓦韓式料理」IG帳號進行濾鏡挑戰，來店用餐並出示IG挑戰畫面，每桌贈送「炸翻辣雞麵」1份。而到7月31日前，台北捷運西門店、台中台灣大道店的門店夥伴會在用餐期間號召「初瓦拳」挑戰，贏關主就可獲得酒水優惠券。

除了滿滿開幕慶，緊接著更有週年慶活動，凡活動期間購買啤酒，開出尾數數字「1」的瓶蓋（如1、11、21等以此類推）即可免費獲得同款啤酒乙罐，拍照上傳限時動態輸入「＃初瓦生日初卡嘿」，更可加碼參與雙人套餐1元兌換券（價值NT$1199＋10％）抽獎。

另個餐飲消息則是古北饕旗艦店歡慶成立滿一週年，為感謝饕客支持，自7月1日起至7月31日期間祭出四大好康優惠。活動期間來店消費滿千並加入官方Line，即贈抽獎券1張，以此類推不限張數，吃越多中獎機會多更多（數量有限，贈完為止）；抽獎內容將有頭獎「韓國首爾來回機票雙人行」一組、貳獎為「江南足體養生會館舒壓120分鐘按摩券」三名、參獎是「古北饕現金折價券 1000元」五名。

古北饕「麻辣小籠湯包」堪稱招牌，活動期間來店消費滿千並加入官方Line，有機會抽南韓機票。（古北饕提供／朱世凱台北傳真）

另外，活動期間消費任口味一籠10顆小籠湯包，即贈一籠5顆原味小籠湯包，為了讓饕客們能夠更加便利的安排用餐時間，古北饕與線上訂位系統 inline 合作，即日起至8月31日前使用 inline 訂位再享 9 折優惠。

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