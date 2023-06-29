台北農產運銷公司26日召開股東會、董事會並改選人事，然而農委會及青果社缺席造成流會。台北市議員柳采葳今(29)日指出，北農股東會中民股倒戈，是因為要推翻曾任顧問的「地下董事長」黃承國。前立委郭正亮指出，黃承國與木柵農會非常熟，擔任北農顧問可以理解，也可能會透過木柵農會發揮影響力，但這些說法他沒聽過，黃承國的影響力不一定會大到這種程度。

柳采葳今在記者會引述農委會內部人士透露，民股董事是因要推翻黃承國才會倒戈北市府，指控黃承國擔任北農顧問期間如同「地下董事長」，不僅北農總經理翁震炘不敢管，就連農委會主委陳吉仲也不敢多言，而黃承國為的就是把持第一果菜批發市場改建案的利益。

郭正亮今在政論節目《國民大會》表示，黃承國本來就與木柵農會非常熟，每一個理事他都認識，所以黃承國到北農當顧問是可以理解的，但影響力有沒有大到這種程度，「我覺得不一定啦 」。

郭正亮表示，沒有聽到有這種事，「他(黃承國)要透過木柵農會去影響一定有的，木柵農會也是很大的農會。」

據《中時》報導，北農董事長黃向羣接受電話訪問時說，黃承國先生曾擔任第12屆的董事會顧問，時間是在2017年至2020年間，黃向羣表示他的任內從未見過黃承國顧問出席開過會，第13屆黃承國先生也非北農顧問，此外，北農改建是在前北市府期間執行，且已規劃多年，改建過程有很多市府單位協助，黃承國根本沒有也不會介入改建工程而有圖利狀況。