法國官員表示，巴黎的暴亂已經持續兩天，抗爭者的放火與破壞已造成數十名警察受傷。事件起因法國警察開槍打死一名 17歲青少年，這位警察現在以「故意殺人罪」接受調查。同時，總統馬克宏也同意再派4萬名警察平息暴亂。

美聯社報導，事件發生在星期二，地點是巴黎郊區的南泰爾（Nanterre），一名北非裔的17歲青少年納赫爾(Nahel)開著黃色賓士轎車，卻在交通檢查中被殺，由於過程被拍攝下來，顯示警方的傲慢與蔑視生命的態度。這一事件立即震驚了全法國，並激起了法國各地弱勢社區住民的憤怒，許多人都有類似的遭遇。

抗議者衝入納赫爾的警察局並放火，過程間也縱火焚燒汽車和公共建築，騷亂蔓延至法國其他一些城鎮。

法國內政部長達爾馬寧(Gerald Darmanin)說：「擾亂秩序的事件必須停下，請抗爭者回家，政府已展開調查，也有更多的警察和憲兵平亂。」

達馬寧表示，170 名警察在騷亂中受傷，但沒有人危及生命。

楠泰爾檢察官普拉斯(Pascal Prache) 表示，這名執法不當的警察已被拘留，而且初步調查也已究責在警察身上，他當時的處境，不符合使用該武器的條件。

檢察官說，當時納赫爾曾經拒絕警方檢查，並且闖紅燈逃離當地，但不久後他遇到了交通堵塞，這時警察沒必要開槍。

抗爭在納赫爾被殺後不久就爆發，到了星期三，巴黎警方部署了2000名警察維持秩序，但是入夜之後，群眾的暴力抗爭又重新開始，到處破壞與放火，警察和消防隊員奮力控制，撲滅了多起大火，包括學校、警察局、市政廳或其他公共建築受損。從南部的圖盧茲到北部的里爾，多個城市夜間發生火災與小規模衝突。

警方在全國各地逮捕了 150 人，其中一半以上在巴黎地區。

法國總統馬克宏在星期四召開了緊急安全會議，稱這起殺民事件「令人費解且不可原諒」，同時呼籲群眾保持冷靜。

他說：「我們應該紀念和尊重這起不幸事件，比如在他被殺的廣場上進行無聲遊行，但是暴力與縱火抗爭完全沒有道理。」

法國民權活動人士呼籲，必須徹討檢討，並且解決系統性的警察濫權問題，特別是在納赫爾居住的社區，那裡的許多外來移民，平常就面臨貧困的生活，還要面對無謂的種族階級歧視。