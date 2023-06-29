中國的天眼FAST是目前世界上口徑最大、最靈敏的射電望遠鏡，此前已經多次在天文研究上取得重要進展，日前研究團隊又在納赫茲引力波研究上獲得重要突破，這項達到國際領先水準的研究成果29日正式發表於《天文與天體物理研究》（Research in Astronomy and Astrophysics）科學期刊上。

據《快科技》報導，運用被稱為「中國天眼」的FAST觀測資料，中國脈衝星測時陣列（CPTA）研究團隊發現納赫茲引力波存在的關鍵證據，表明中國大陸在納赫茲引力波研究已與國際同步達到領先水準。

報導說，相關研究成果已於6月29日線上發表於《天文與天體物理研究》期刊上。這份科學期刊創刊於1981年，是中國大陸基礎科學類月刊，由中國科學院國家天文台主辦，創刊時為中文期刊，2001年改為英文刊。主要內容刊登天文學和天體物理學領域的原創性研究論文，編輯部位於北京市。

在深入分析FAST收集的3年5個月的資料之後，中國研究團隊找到了納赫茲引力波存在的關鍵證據。（圖／快科技）

論文通訊作者、中科院國家天文台與北京大學研究員李柯伽說，「利用FAST，我們對57顆毫秒脈衝星開展了長期系統性監測，同時將這些毫秒脈衝星組成了銀河系尺度大小的引力波探測器，以搜尋納赫茲引力波。」

研究論文指出，最終在深入分析FAST收集的3年5個月的資料之後，CPTA團隊找到了納赫茲引力波存在的關鍵證據。不過，限於觀測時間較短，研究人員暫時還無法確定納赫茲引力波的主要物理來源。

報導說，納赫茲引力波是一種頻率極低的引力波，探測納赫茲引力波有助於天文學家理解宇宙結構的起源，洞察宇宙中最大質量的超大黑洞的增長、演化及併合過程。在這方面的研究，歐美科學界之前已經追蹤、研究了20多年。

據了解，位於貴州平塘的中國天眼FAST，是目前世界上最大、靈敏度最高的單口徑射電望遠鏡，截至今年7月，它共觀測發現660顆脈衝星。中國研究人員依靠它將探測宇宙天體的能力拓展到了137億年前。在射電天文領域，中國已從落後，發展為領先世界20年。

報導表示，FAST由中國已故天文學家南仁東於1994年提出構想，歷時22年建成，於2016年9月25日落成啟用，進入調試期。2020年1月11日，FAST通過驗收，正式開放運行。

而從2021年開始，中國天眼口向全球開放，全世界的科學家都可以使用這台世界上最大的射電望遠鏡，一起為探索宇宙的奧秘、推動人類文明的進步作貢獻，構建人類命運共同體。