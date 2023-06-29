產險業者在今年第一季資金運用總額為2,602億元，金額是近年來新低，比去年3月時的81％、3,306億元，整整少了704億元，也較2022年底的2,702億元再降100億元。

產險資金運用金額下降，產險業者表示，主要是因有不少產險公司須保留一些資金因應防疫保單理賠申請，有些產險公司都要去借錢、增資去應付防疫保單理賠，帳上根本沒有太多閒置資金去作投資。

第一保在帳上雖有百億元資金，但第一保表示，由於2022年底至今年初整體國際政經局勢不穩定性，於是在今年首季採減碼股票、拉高現金部位的保守投資策略。今年第一季底銀行存款（含台外幣定存及活支存）占比達46％，另外債券占比21％、股票17％、不動產9％，其餘為基金及不動產收益證券等。不過，從第二季開始，加碼高股息及優質股，已拉高股票占比，因此，今年股息收入會較去年的1.24億元多，並且在今年第二、三季即可入帳。

台產也表示，利息收入、現金股利與不動產租金收入等是經常性投資收益，一直是台產資產配置的主要策略，除了可降低閒置資金更可以提高公司盈餘的穩定性。由於國內外利率水準近年來逐漸提高，台產已將存款部位移轉至國內外債券，以增加利息收入，另外也會視股市行情逢低承接國內具高殖利率的股票部位，以增加股利收入或資本利得；投資性不動產部位則會依市況適時調整租金，以增加租金收益。