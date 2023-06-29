新北市三重1名62歲江姓男子，日前在住家對面發現一雙鞋子，以為是家人的於是將它拿回家中，但失主要收鞋子時發現不見了，便向警方報案，隔天江男的家人表示那雙鞋子不是她的，於是江男趕緊將鞋子返還，但失主已經向警方報案，警方調閱監視器通知江男到案，並依竊盜罪嫌函送偵辦。

24日9時58分江男家人發現鞋子不是自家的，於是江男將鞋子返還。（翻攝畫面）

警方表示，24日0時許三重區介壽路39巷內，江姓女子發現其放於門口的女鞋不見了，於是向警方報案，警方調閱監視器發現一名身著藍色衣服、短褲之男子於23日11時51分女子住家對面走出來，直接徒手拿走鞋子並返回家中，經瞭解為62歲江姓男子。

警方調查，江姓男子23日11時51分從家中走出來後直接到對面將鞋子拿走，24日00時45分江女發現鞋子不見向警方報案，24日9時58分江男家人發現鞋子不是自家的，於是江男將鞋子返還，24日22時警方到場查訪，28日18時警方循線通知江男到案說明，江男供稱，家人發現他拿錯了，於是隔天就趕緊拿回去還了，警方詢後依竊盜罪嫌函請新北地檢署偵辦。