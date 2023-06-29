近期「#Me Too」風波在台演藝圈持續延燒，不少女性紛紛出面發聲，揭露諸如許傑輝、黃子佼、宥勝、陳建州等明星過往的「伸狼爪」舉動。相關風波也看似延燒至陸網，「古裝女神」辛芷蕾今(29)日在微博上發聲，揭露過往曾遭遇過猥褻事件。

女星辛芷蕾過往以電視劇《畫皮》出道，後以《如懿傳》中「金玉妍」一角為人所知，更參演《慶餘年》、《繡春刀2：修羅戰場》等多部古裝作品，而有著「古裝女神」的別稱。今日她在微博上宣傳自己的新作品《初步舉證》，並提及從接下演出邀約，一直到表演結束後的心路歷程。

豈料，辛芷蕾描述在演出時的想法後，便話鋒一轉，提及自身過往的經歷，指出：「小時候曾遭遇過一次輕微（不知道該怎麼定義）的猥褻，都足夠我用之後的二十多年來治愈自己，我的大腦甚至會主動刪除那部分可怕的記憶。直到《初步舉證》讓我想起來了自己。」

此外，辛芷蕾也聲援有同樣往事的人們，表示：「總有人告訴你那不算什麼大不了的事情，忘了就好了。但我知道它沒有那麼簡單，只有女孩知道沒那麼簡單，它會讓你痛苦讓你自責讓你自我懷疑，會讓你不再相信人與人之間的關係。」為了保護其他女孩不再受到傷害，「我們需要被看見！需要被聽見。」

貼文曝光後，也在微博上掀起熱議，短短時間內便衝上文娛熱搜榜上的冠軍位置，不少網友留言表示認同辛芷蕾的觀點：「姐姐你很勇敢，真的超級棒的」、「感覺娛樂圈要變天了」、「或許為自己發聲是一件困難的事，但我們一點點的勇敢累積，也能鼓舞到其他人。」

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。