2020年6月，大陸人大常委會通過《香港國安法》後，香港大環境丕變並直接影響經濟、政治、社會等各層面。多位學者分析，預料未來香港的自由空間將進一步緊縮，而《香港國安法》除了讓大陸喪失利用香港來對台起一國兩制垂範作用外，也讓香港失去作為台灣與中國大陸之間的中介角色功能。

中華港澳之友協會27日舉辦「港版國安法3周年：香港情勢發展與觀察」座談會議，由中華港澳之友協會榮譽會長暨淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳主持。

中華港澳之友協會27日舉辦「港版國安法3周年：香港情勢發展與觀察」座談會議，由淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳（中）主持。（中華港澳之友協會提供）

文化大學政治學研究所助理教授蕭督圜指出，北京政府對於香港的控管，主要有三大原則。首先，是把國家安全放在第一優先；其次，是全面落實愛國者治港；最後，則是行政主導制的推進。而國安教育成效逐漸顯現，開始有部分港人不再反對《香港國安法》，逐步消弭西方民主人權的思想。

據此，蕭督圜分析，未來10年，香港人民與自由民主的連結將會越來越薄弱，而數十年後香港的政治文化將使社會多數人成為政治順民，被管控在單一的意識形態下，屆時台港社會關係的共同語言勢將減少。

淡江大學外交與國際關係學系助理教授洪耀南表示，《香港國安法》就如同溫水煮青蛙，最終目的是要完成基本法23條的修法，因此港府不斷修改選舉制度，最大程度地降低民主派人士的反對力量，減少修法過程中的阻礙。此外，《香港國安法》的施行，除了讓大陸喪失利用香港來對台起一國兩制垂範作用外，也讓香港失去作為台灣與中國大陸之間中介角色功能。

中央研究院政治所與政治大學東亞研究所合聘教授蔡文軒則認為，香港現在的治理猶如「類警察政權」的狀態，組織、集會、言論、出版自由被大幅度收緊。他覺得，《香港國安法》不應該出現在當代法治國家，且落實該法也就象徵著一國兩制的終止，並進一步讓香港「內地化」。

蔡文軒也指出，雖然《香港國安法》落實以後，香港已經不再出現大規模的反政府活動，但是當局仍然感到極強的不安全感，在多個法案中加入國安條款進行國安審查，預料未來香港的自由空間將進一步緊縮。