美國防部軍售台灣54.5億元的火山車載布雷系統案，將分3年採購14套，已完成簽署，將在2029年年底前完成交運。前立委郭正亮表示，布雷車在很多國家都推不動，連澳洲、德國都不買。而布雷系統的交貨時間又跟美國對兩岸的緊張程度脫節，竟到2029年才會整個送到。

郭正亮今(29日)在《國民大會》節目中表示，布雷系統預算已經過了，這是快速布雷，有人會擔心，會不會造成像金門那樣，產生一大堆意外。因為美國的關係，立法院在表決預算時，並沒看到強烈的反對。

郭正亮指出，基本上在灘岸上，剛登陸的時候做快速布雷，但事後不可能完全清乾淨。一部布雷車可以在兩個小時之內全部布雷完成，跟傳統地雷不一樣，可是布雷車在很多國家都推不動，澳洲、德國都不買。

郭正亮接著點出，布雷系統的交貨時間又跟美國對兩岸的緊張程度脫節，到2029年才會整個送來，有人說2026年或2027年兩岸會打起來，卻這麼晚才給。