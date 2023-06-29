屏東內埔農工教師傅志群從父親傅東光老教練手上、接下拳擊隊教練兵符至今近20年，培養出奧運國手賴主恩等無數拳擊好手，他的犧牲奉獻深受教育部肯定，繼去年第3度獲頒「學校體育傳炬獎」後，今年再獲「杏壇芬芳獎」殊榮，全校師生無不感到與有榮焉。

內埔農工表示，傅志群的父親傅東光是內農拳擊隊老教練，他從父親手上接下拳擊隊兵符至今近20年，培養出無數拳擊好手，有2016年里約奧運國手賴主恩、總統教育獎得主李敏等，並將內農拳擊隊帶向巔峰期，在國內外各大賽事獲獎連連。

此外，傅志群相當重視選手生活教育及多元能力的培養，內埔農工指出，傅志群大力推展奧林匹克教育「尊重、友誼、卓越」的核心理念，並透過典範學習，期盼達到見賢思齊之效，去年剛從上海體育大學拿到碩士學位的潘啓誠，就是他的教學生涯代表作之一。

傅志群為教育的犧牲奉獻，深受教育部肯定，繼去年第3度獲頒「學校體育傳炬獎」後，今年再獲「杏壇芬芳獎」殊榮，他謙虛道，「一枝草，一點露」，每個孩子都有無限可能，尤其對於偏鄉弱勢學生，身為師長的我們，更應該用心發掘學生潛能，為他們打造舞台，讓他們也能充滿自信，發光發熱。

他也感性道，拳擊運動是我的最愛，教育是我一生的志業，成就每個孩子更是我的教育理念，藉由拳擊運動落實自己的教育理念，讓學生翻轉人生，用生命影響生命，是一件充滿意義，美麗且令人喜樂的事。

內埔農工校長張世波指出，傅氏教練父子40多年來，育才無數桃李滿天下，為國家培育出數十位傑出的奧、亞運國手為台灣爭光，更幫助許多弱勢的孩子，透過拳擊運動改變人生，為偏鄉教育奉獻的精神令人感佩，傅志群老師獲頒杏壇芬芳獎實至名歸，更是內農的驕傲。